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Hayat

Kanseri yapay zeka teşhis edecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:47 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kritik hastalıklar yapay zekâ ile teşhis edilecek. Yapay zekâ tıbbi teşhislerden tedavi planlamalarına kadar bir dizi alanda sağlık sektörünü dönüştürüyor. Özellikle hastalıkların daha erken teşhis edilmesi, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulması ve tıbbi görüntü analizlerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda doktorlara ve sağlık profesyonellerine büyük destek sağlıyor. Yapay zeka hastada bir anomali tespit ettiğinde bu hastayı önceliklendiriyor.

DİJİTAL GÖZ PROGRAMI KANSER TESPİT EDECEK

Modern tıp yapay zeka teknolojisiyle birlikte daha etkili ve kişiselleştirilmiş hale gelerek hastaların sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yerli yazılımlarla algoritmalar hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital göz programı altında meme kanseri ve karaciğer anomalinin yapay zeka ile tespit edilmesi üzerinde çalışıyor.

ALGORİTMA ÖNCELİKLENDİRME YAPIYOR

Kanser erken teşhis merkezlerinde yapay zekadan faydalanılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Sağlık Bakanlığı için geliştirilen algoritma önce sahada doktorlarla birebir çalışarak, verileri etiketliyor. Bir anomali tespit ettiğinde hastayı önceliklendiriyor. Sistem aynı anda hem hastaya hem de doktora bildirim veriyor. Bu şekilde doktorun önüne daha riskli durumdaki hastaların sonuçlarını getiriyor. Bu algoritma üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

YÜZDE 87'LİK DOĞRULUK PAYI

Bu algoritma ile zamandan tasarruf ediliyor. Örneğin kanser erken teşhis merkezinde 90 bin MR bekleyen hasta var. Doktorlar bu hastalarla tek tek ilgilenirken zamandan büyük kayıp yaşanıyor. Sıra bekleyen hastaların da durumları ilerleyen süreçte ağırlaşabiliyor. Yapay zekâ ise bunları yüzde 87 doğru ve hızlı tarıyor ve bu hastayı doktor için önceliklendiriyor. Türkiye’de de bu program kanser erken teşhis merkezlerinde kullanılıyor.




#Sağlık
#Yapay Zeka
#Teknoloji
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