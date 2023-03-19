Karaciğeri yormadan oruç tutmak mümkün

Onbir Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Manevi iklimiyle Müslümanları kuşatacak bu güzel ayda en önemli şey hiç şüphesiz doğru beslenme. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Diyetisyeni Simge Erdal, Ramazan ayında doğru beslenme ile sindirim kolaylığı yaşanacağını söyledi. Ramazan ayında en çok karaciğerin yorulacağını belirten Erdal, “Karaciğeri korumak için kızartmalara ek olarak yoğun şeker ve yağdan uzak durmamız gerekiyor. Beyaz un, şeker bunları içeren tatlılar da sofralarımızda çokça var. Bunları olabildiğince azaltıp tam buğday ekmeği ve bulgur pilavını ekleyerek hem daha doyurucu hem de karaciğerimize yardımcı gıdalarla beslenmiş oluruz” dedi. YAĞDA KIZARAN BESİNLERİN SİNDİRİMİ ZOR

Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için iki önemli konunun olduğunu anlatan Erdal, “Bunlardan birincisi öğün düzenini hem kolay sindirilebilir gıdalardan kurmak hem de bu gıdaların besin değerinin yüksek olması. İkinci önemli nokta da vücut su dengesini sağlamak” diye konuştu. En zor sindirilen gıdaların yağda kızartılan gıdalar olduğunu dile getiren Erdal, “En sağlıklı yağ olsa bile biz ısı derecesini yükseltip kızartma ve kavurma işlemi uyguladığımız zaman gıdanın içerisinde kansere yol açacak bazı bileşikler ortaya çıkıyor. Bu bileşikler hem damarları tıkıyor hem de bu gıdaların sindirimi zorlaştırıyor. Sindirim kolaylığı için sahur ve iftar sofralarında et, balık, tavuk, sebzeler ve hamur işlerini kızartmadan tencere yemeği ve fırında yaparsak daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

Simge Erdal.

KARACİĞERİ NASIL KORURUZ?

Karaciğeri korumak için hayvansal yağların fazla tüketilmemesini tavsiye eden Erdal, “Hayvansal yağlardan kastımız sadece tereyağı değil. Etlerin görünür yağları, kuyruk yağı, iç yağı, tavukların derileri, süt ve yoğurtların kaymakları, bunların görünür kısımlarını azaltmak ve porsiyonlarını çok büyütmememiz gerekiyor. Günde 3-4 köfte büyüklüğünde tavuk ve balık ürününü geçmemek, süt ve yoğurdun kaymaklarını alarak iki bardağı geçmeyecek şekilde tüketirsek hem karaciğere yardımcı oluruz hem de fazla sayıda sağlıklı bileşiği vücudumuza almış oluruz. Karaciğerimiz için üç porsiyon kadar meyveyi geçmememiz lazım. İki porsiyonu mutlaka yaş meyve olmalı bir porsiyonu da kuru meyve ve yumruk ölçüsü genelde porsiyon ölçüsü sayılır” ifadelerini kullandı.

ÇİĞ SEBZENİN SİNDİRİMİ ZOR!

Gastrit, hazımsızlık sorunlarının fazla olmasının aslında bazı çiğ besinleri tüketmekten kaynakladığını söyleyen Erdal, “Çiğ soğan, çiğ sarımsak, brokoli, karnabahar gibi sebzeleri çiğ tüketmek sindirimi çok zorlaştırır. Aslında çok sağlıklı besinler, kansere karşı koruyucu bileşenleri ve lifler var ama Ramazan ayında bunları çiğ tüketmek hazımsızlığa sebep olur. İftarda tüketeceğimiz sebze kısmı daha çok zeytinyağlı yemek şeklinde olursa çok daha sağlıklı olur. Vücut oruç tutarken susuz kaldığı için kaybedilen mineralleri alması için sodyum oranı düşük maden suyu tüketilmeli. Bu noktada soda değil, maden suyu içilmeli” diyerek sözlerini noktaladı.















