Kastamonu mutfağı akademide: Ustalar ve üreticiler İstanbul'da buluşacak

Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKI) çalışmalarını sürdürüyor.

İnisiyatif, 2019 yılında Kastamonu mutfağının geniş kitlelere tanıtılması amacıyla Kastamonu’da gerçekleştirilen yemek festivali “Kastrofest”in ardından, kentin gastronomik değerlerini akademik dünya ve gastronomi öğrencileri ile paylaşmak üzere “Kastamonu Mutfağı Akademide” adında yeni bir projeye imza atıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliği ile başlatılan çalışma kapsamında, Kastamonulu ustalar ve üreticiler, bölgeye ait yemekleri, teknikleri ve ürünleri anlatmak üzere öğrencilerle bir araya gelecek. Türkiye’nin dördüncü yeryüzü pazarı olan “Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı” katılımcıları ve Kastamonu mutfağını temsil eden markalar üniversitede iki gün boyunca bir festival havasında Kastamonu’ya özel üryani eriği, mor sarımsak gibi ürünlerini sergileyecekler.

10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, 10 Kasım günü saat 13.00 “Coğrafi İşaretli ve Slow Food Nuhun Ambarı Listesinde Yer Alan Ürünlerin Yöresel Mutfakların Gelişimine Katkıları”, 14.00’te ise “Yöresel Mutfakların Nihai Tüketiciye Ulaşmasında Standardizasyon; yöresel lokantaların sürdürülebilirliği” konulu iki panel yapılacak. Paneller sonrası, İstanbul Kent Üniversitesi bahçesinde açılan Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı, iki gün boyunca İstanbulluları Kastamonu’nun pastırma, siyez bulguru, mor sarımsak gibi özel ürünleri ve coğrafi işarete sahip özgün lezzetleriyle buluşturacak. Festivalde üreticilerden alışveriş yapmak mümkün olacak.

Festivalin ilk günündeki panel ile eş zamanlı olarak ise, Kastamonulu ustalar mutfakta öğrencilerle bir araya gelerek, yöresel tarif ve teknikleri uygulamalı olarak gösterecekler. DMKI dönem başkanı Zeynep Esen, proje ile ilgili şunları söylüyor: “Kastamonu gönüllülüğü esasında buluşmuş bir grup aydın olarak Kastamonu’yu yerel değerleri üzerinde daha da yükselterek evrensel bir noktaya götürebilecek stratejik bir yaklaşımla çalışıyoruz. Çalışmalarımız arasında, 2019 yılında düzenlenen Kastrofest yemek festivali ile start alan Kastamonu mutfağının geniş kitlelere ulaştırılması hedefinin devamı niteliğindeki “‘Kastamonu Mutfağı Akademide!’ projemiz de bulunuyor.





Mutfağımızdaki yöresel yemekleri gerek tarifleri gerek pişirme teknikleri ve bölgeye özel ürünleriyle, İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile buluşturuyoruz. Ayrıca okulun bahçesinde, İstanbulluları bir panayır havası içinde, titizlikle seçilmiş özel Kastamonu ürünleri ile de buluşturacağız. Amacımız, üniversite iş birlikleri ile yarının şeflerine mutfağımızı daha yakından tanıtmak, bu konuda yapılabilecek akademik yayınlara destek olabilmek ve Kastamonu yemekleri ve ürünlerinin çağdaş mutfaklarda yerini almasına katkı sunmaktır. 10-11 Kasım günlerinde İstanbul Kent Üniversitesi Taksim kampüsünde gerçekleşecek Kastamonu Pazarı’na herkesi bekliyoruz.”