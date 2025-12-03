Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

Türkiye’nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim, ev, araç ve ticari araç alımlarına yönelik sunduğu avantajlı finansman çözümlerini anlattığı yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıkıyor. “Sen de Katıl Derim” diyen Müge Anlı, ev ve araba sahibi olmak isteyenleri Katılımevim’e davet ediyor.
Türkiye’nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim, ev, araç ve ticari araç alımlarına yönelik sunduğu avantajlı finansman çözümlerini anlattığı yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Müge Anlı, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor.
Sektörde yapılan en güçlü pazarlama iş birliği
Yeni reklamlar yolda
Katılımevim’in Müge Anlı ile çektiği ilk reklam filmi yönetmen Ali Taner Baltacı imzası taşıyor. Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan kampanya süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Müge Anlı ile uzun yıllar devam etmesini temenni ettiğimiz bir sürecin ilk adımını atıyoruz. Müge Anlı ile çektiğimiz ilk reklam filmimizle izleyici karşısına çıkarken, devam filmi niteliğindeki yeni reklam filmlerimiz için de çekim sürecini başlattık. Bu süreçte başta Müge Anlı olmak üzere, bizimle beraber yürüyen ajanslarımıza, destekçilerimize ve tüm Katılımevim ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Televizyon, radyo ve tüm dijital medyayı kapsayan kampanya ilerleyen dönemde yayınlanacak devam filmiyle Katılımevim'in hayalleri gerçeğe dönüştüren gücünü kitlelerle buluşturmaya devam edecek.