Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

Yeni reklam serisinde, Katılımevim’in sunduğu esnek ve avantajlı finansman modelleri; günlük yaşamdan sahneler ve samimi diyaloglar eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Tasarruf Finansman sektöründe her zaman müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ön plana alan Katılımevim ve Müge Anlı iş birliği, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Reklam filmleri, ev, araç ya da ticari yatırım hayali kuran herkesi, krediden daha iyi bir alternatifle tanışmaya davet ediyor.