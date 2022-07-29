Hayat Katliam silahları şirketleri engin yaptı
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Katliam silahları şirketleri engin yaptı

ABD’de bireysel silahlanmayla ilgili gerçekleştirilen bir soruşturma, silah üreticilerinin son 10 yılda AR-15 tarzı silah satışından 1 milyar dolardan fazla para kazandığını tespit etti. Bu silahların, tüm dünyayı dehşete düşüren katliamlarda kullanıldığı belirtildi.

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Katliam silahları şirketleri engin yaptı
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ABD Temsilciler Meclisi’ne bağlı olarak çalışan Gözetim ve Reform Komitesi tarafından yayınlanan rapora göre, silah üreticileri, son 10 yılda AR-15 tarzı silahların satışından 1 milyar dolardan fazla para kazandı ve çoğu zaman cinayet makinelerini ‘genç erkeklerin erkekliklerini kanıtlamalarının bir yolu’ olarak pazarladı. Bu silahlar, Buffalo’daki bir markette 10 kişinin ölümüne neden olan ve Uvalde, Teksas’ta 19 çocuğun ve bir öğretmen ve bir velinin vurularak öldürüldüğü bir başka katliam da dahil olmak üzere, insanları dehşete düşüren birçok katliamda kullanıldı. ABD’de yalnızca geçtiğimiz sene, okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

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Komite, bazı silah reklamlarının, bilgisayar oyunlarına bağımlı gençlere ulaşabilmek için nişancı video oyunlarını taklit ettiğini veya silahların askeri geçmişi temsil eder gibi gösterdiğini söylerken, New York’tan Demokrat Parti Temsilcisi Carolyn Maloney, bu satış taktiklerinin “son derece rahatsız edici, sömürücü ve pervasız” olduğunu söyledi. Silah üreticileri ise silahlı cinayetlerin küçük bir kısmından AR-15 tarzı tüfeklerin sorumlu olduğunu ve suçun silahlarından ziyade saldırganlara atılması gerektiğini kaydetti. AR-15 tarzı ateşli silahlar, genel olarak ABD silah endüstrisinin ana itici gücü olmasa da, kullanım tarzı ve kolay ulaşılabilir olması, saldırganların daha fazla insana zarar vermesine izin veriyor.

Bu yıl 86 kişi öldürüldü

  • Massachusetts eyaletinin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesi’nin Kitlesel Öldürme Veritabanı’na göre, ABD’de bu yıl 15 toplu katliam gerçekleşti. Verilere göre olaylarda 86 kişi öldürüldü, 63 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıların yedisinde AR-15 tarzı silah kullanıldı. Gun Owners of America grubunun direktörü Antonia Okafor, AR-15 tarzı silahların, bireysel olarak silahlanmayı kültürlerinin bir parçası olarak kabul eden Amerikalıların en çok tercih ettiği silah çeşidi olduğunu belirtti.
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