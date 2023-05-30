Kavram haritası çıkarıldı

Ülkemizin zengin kültürel mirasının çeşitliliğini bir kaynakta toplamak için hazırlanan “Orta Asya Bozkırlarından Anadolu’ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları” eserinin lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kitap; senarist, yapımcı, dijital ve sanal içerik tasarımcılarına çalışmalarında esin kaynağı olması için hazırlandı. Uzun vadede Türk Kültür Atlasına evrilmesi düşünülen eserde, “Türk Dizi ve Film Endüstrisi” merkeze alınarak, “Orta Asya Bozkırlarından Anadolu’ya ve Ötesine” uzanan Türk kültürünün taşıyıcı unsurlarına odaklanılıyor. Kitabın editörlüğünü ise YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut üstleniyor.

Kültürel diplomasi alanındaki uzun soluklu bir çalışmanın okuyucuyla buluşturulduğu eserde, Türk kültürünün mihenk taşlarına yer verilerek Türk dizi ve film endüstrisi için özel bir çerçeveleme sunuluyor. Dil ve Edebiyat, Kültürel Miras, Geleneksel Eğlence Kültürü, Popüler Kültür, Bilim ve Modern Toplum ile Cazibe Mekânı Olarak Şehirler başlıkları altında toplanan kültürel ögeler, ilgililerine sunuluyor. Mesela Kültürel Miras başlığı altında tarihimizde geçen efsaneler, mitler, gizemli yerler ve semboller liste olarak sunuluyor. Özel gün ve gecelerin batıl inançlarından manilere, atasözlerine kadar birçoğu günümüzde unutulmuş kültür öğeleri de kitapta mevcut. Son kısımda yer alan özgün yiyeceklerimiz ise il il sıralanıyor.