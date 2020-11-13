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Hayat Kayıp diye çıkarmaya gittiği kimliğinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördü
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​Kayıp diye çıkarmaya gittiği kimliğinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördü

Kayıp diye çıkarmaya gittiği kimliğinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördü

Antalya’da yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, cüzdanını çaldırdıktan sonra kimliğini çıkartmak için gittiği nüfusta, kendi kimlik bilgilerinde ölen çocukluk arkadaşının fotoğrafını gördü.

Haber Merkezi İHA
Çalınan kimlik kartını çıkarmak için giden adam hayatının şokunu yaşadı.
Çalınan kimlik kartını çıkarmak için giden adam hayatının şokunu yaşadı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, 1,5 ay önce caminin tuvaletine girdiği sırada içerisinde kimliği, otobüs kartı, engelli kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldırdı. Polise giderek şikayetçi olan Oğan, ardından nüfus müdürlüğüne giderek kimliğini yeniletmek istedi. Oğan, kimlik çıkartmak için parmak izi okutucusuna bastığında, ekranda kendisine ait kimlik bilgileri çıktı ancak fotoğrafta ise ölen çocukluk arkadaşı Ö. K. ile karşılaştı. Fotoğrafın eşleşmemesi üzerine yeni kimlik çıkartamayan Oğan, kimliğine kavuşabilmek için yardım istiyor.

"ÖLMEDEN ÖNCE KAZIK ATTI"

Duruma anlam veremediğini anlatan Hüseyin Oğan, zor durumda olduğunu belirterek,Arkadaşım rahmetli oldu. Nüfusta arkadaşımın öldüğünü söyledim. 10 sene önceki kimliğimi gösterdim ama alamadım. Arkadaşımın aranması vardı ve her şeyimi biliyordu. Böyle bir hainlik yapacağını aklım almadı. Ölmeden önce bir kazık attı. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet olsun ama kendini kurtarmak için beni öne attı. Kefeni yırttı, olan bana oldu. Onun aranması da o zaman kayboldu, çünkü o ben oldum” dedi.

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