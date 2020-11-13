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Koronavirüs Elon Muskın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı Son derece düzmece bir şeyler oluyor
DÜNYA

Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor​

Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aynı gün içerisinde 4 defa koronavirüs testi yaptırdığını, bu testlerden ikisinin pozitif, ikisinin ise negatif çıktığını belirterek ''Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Elon Musk, aynı gün içerisinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinin ikisinin pozitif, ikisinin ise negatif çıktığını duyurdu. Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün Kovid için dört kez test edildim. İki test negatif, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire" ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, herhangi bir semptom gösterip göstermediğini soran bir takipçisini ise "Tipik soğuk algınlığı semptomları. Şimdiye kadar alışılmadık bir şey olmadı" ifadeleriyle yanıtladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de, bu ayın başında yaptığı açıklamada,sağlık personellerini koronavirüs testlerinde yanlış pozitif sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı. Musk ayrıca, daha önce yaptığı açıklamada, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu iddia etmişti ve önlemleri 'faşist' ve 'bireysel özgürlüğün ihlali' olarak nitelendirmişti.

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