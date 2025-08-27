Yeni Şafak
Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ünlülerin namazla işi olmaz’ dedi: Ders niteliğinde cevap verdi

13:0427/08/2025, Çarşamba
Kenan İmirzalıoğlu ve hayranı, videodan bir kesit.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, camide bir hayranıyla yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündem oldu. "Ünlülerin namazla niyazla pek işi olmuyor" diyen hayrana verdiği yanıt, takdir topladı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez bir dizi ya da filmle değil, cami çıkışında yaşadığı sürpriz bir diyalogla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü!


Cuma namazı çıkışı bir hayranının kendisini tanımaması üzerine olayı videoya alan İmirzalıoğlu, sohbetin ilerleyen dakikalarında çarpıcı bir yorumla karşılaştı.

“SESİMDEN TANIRSIN SANDIM”

“Sen beni sesimden hemen tanırsın diye düşündüm, niye öyle oldu bocaladın?” diye sorunca hayranı, “Ben inanamadım, artistlerin çoğu namazla niyazla işi olmuyor, yanlış anlama.” cevabını vermesi, İmirzalıoğlu’nun şaşırmasına sebep oldu.

“PARA İLE İMANIN KİMDE OLDUĞU BELLİ OLMAZ”

Kenan İmirzalıoğlu ise bu yanıt karşısında hayranına, “Çok ayıp. Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz mübarek, neden öyle diyorsun?” sözleriyle karşılık verdi.


İmirzalıoğlu’nun bu anları kısa sürede viral olurken, oyuncunun hem tevazusu hem de verdiği ders niteliğindeki yanıt, kullanıcılar tarafından övgüyle karşılandı.

#Kenan İmirzalıoğlu
#Namaz
#Cami
