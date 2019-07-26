Keribar’ın gözünden Akdamar

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi”, Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Aya İrini Kilisesi’nde açıldı.

Keribar 65 yıldır fotoğraf çektiğini ve birçok ödül aldığını belirterek, böyle bir mekanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bir projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Keribar, serginin, sanat hayatının mihenk taşlarından biri olduğunu vurguladı.

TEKRARLANMAYACAK BİR ŞEY

Çekimlerin 4 gün sürdüğünü ve bine yakın fotoğraf çektiğini belirten İzzet Keribar, şunları aktardı:

“Bize bir gün İstanbul’dan telefon edildi. ‘Siz Akdamar’dasınız ama biz burada konuştuk acaba güneş doğmadan fotoğraf çeker misiniz?’ dediler. Saat 04.30’da orada bulunmak lazım. Özel bir gemi kaldırıldı, kaptan çağrıldı. Karanlıkta biz oraya vardık. Bine yakın fotoğraf verdim. Burada 40-50 fotoğraf görüyorsunuz. Bine yakın fotoğraftan bunları seçmişler. O saatte orada bulunmak huzur mu desem heyecan mı desem? Bir daha hayatta tekrarlanmayacak bir şey.”

Etkinliğin ardından açılışa katılanlar, adanın ve kilisenin sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan görsellerinin yer aldığı sergiyi deneyimleme fırsatı buldu.

3 DİLDE YAYIN YAPILACAK

Proje kapsamında kilise hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı bir kitap basılırken, kiliseyle ilgili yapılmış dijital çalışmaların bir web sayfası altında toplandığı öğrenildi.

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Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, ilk kez yüksek çözünürlüklü VR videolar çekilerek 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandı. Mekanın iç ve dış cepheleri, rölyef ve freskleri yine ilk kez göz hizasından çekilerek en detaylı biçimde www.akdamarkilisesi.gov.tr internet sitesinde yerini aldı. Sergide, kilisenin fotoğraflarına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Orta Çağ tarihi için önemli

Van Gölü’nde, Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, Orta Çağ Hristiyan sanatının mimari açıdan önemli eserleri arasında. 915-921 tarihleri arasında inşa edilen ve Ermeni tarihinin önemli merkezlerinin başında gelen kilise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yenileme ve onarım çalışması sonrası günümüzde de varlığını sürdürüyor. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, dış duvarlarında yer alan figürlü taş kabartmalarıyla dikkat çekiyor.