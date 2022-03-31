Kâğıthane’de caz rüzgarı esecek

Kâğıthane Belediyesi konser serisine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Kolpa, Aydilge, Ersay Üner gibi isimleri ağırlayan belediye, bu kez TRT İstanbul Radyosuna bağlı Caz Orkestrası’nı konuk edecek. Türkiye’nin caz müziğinin başarılı isimlerini bünyesinde toplayan ve bu müziğin yaygınlaşmasında önemli bir misyon üstlenen orkestra, cazseverlerle bir araya gelecek. TRT İstanbul Radyosu’na bağlı orkestra, Kâğıthanelilere seçkin bir repertuarla unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konser bu akşam saat 20.00’de Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.