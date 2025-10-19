Yeni Şafak
Kilis’te yaralı halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

10:4919/10/2025, Pazar
IHA
Kerkenez kuşu, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kerkenez kuşu, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kilis’in Polateli ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Belenözü köyünde H.Ç. (35) isimli vatandaş, hayvanlarını otlattığı sırada yaralı bir kerkenez kuşu buldu. Durumu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığına bildiren vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk muayenesi yapılan kerkenez kuşu, koruma altına alınarak gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




