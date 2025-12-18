Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kocaeli’de sahte ayakkabı operasyonu

Kocaeli’de sahte ayakkabı operasyonu

17:0218/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE ÜNLÜ MARKALARA AİT BİN 50 ÇİFT SAHTE SPOR AYAKKABIYA EL KONULDU.
KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE ÜNLÜ MARKALARA AİT BİN 50 ÇİFT SAHTE SPOR AYAKKABIYA EL KONULDU.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ünlü markalara ait bin 50 çift sahte spor ayakkabıya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu belirlenen, tanınmış markaların taklidi bin 50 çift spor ayakkabı ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#Kocaeli
#Sahte ayakkabı
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları