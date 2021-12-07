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Korona obez çocuklarda ağır seyrediyor

Son birkaç ayda çocuklardaki koronavirüs vakalarında artış görülüyor. Kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğunu söyleyen Prof. Zafer Kurugöl, “Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Korona obez çocuklarda ağır seyrediyor
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İzmir’de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Kovid-19 vakalarında belirgin artış olduğuna dikkat çekti. Kurugöl “Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı” diye konuştu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl
Prof. Dr. Zafer Kurugöl

TÜRKİYE’DE KİLOLU ÇOCUK FAZLA

Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, “Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye’de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR DA AŞI OLSUN

‘Omicron’ varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, “Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım” dedi.

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