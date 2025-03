Köy halkı çok sevdikleri Can'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ailesinin gözü gibi baktığı doğuştan engelli 26 yaşındaki Can Kahraman, hayatını kaybetti. Can, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde annesi, babası ve fizyoterapisti gözyaşlarına boğuldu. Mudurnu'nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi üstlendi.