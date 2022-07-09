Hayat Kurban olgusu ve bayramlık filmler
SİNEMA

Kurban olgusu ve bayramlık filmler

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ibadet, bayram ziyareti gibi ayrıntılar için dolu dolu bir program sizi bekliyor. İkinci günden itibaren her güne bir yapım düşecek şekilde bayram etkinliği olarak film izleme listesi oluşturalım istedik. Kurban ibadetini ve olgusunu ele alan çok az film olduğunu gördük.

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Abdulhamit Güler Yeni Şafak
Kurban olgusu ve bayramlık filmler
Gelin

Bayramı bayram yapacak faaliyetler arasına filmler de girdi. Zamanın getirdiği alışkanlıklar ve insanların değişen davranış biçimleri, özel günlerde film izlemeyi bir etkinlik olarak gündeme getirdi. Kurban Bayramı’nda da –en azından akşamları– günlerin anlam ve önemine uygun filmler izlenebilir. Biz de Kurban Bayramı özelinde bir liste oluşturalım ve hac ile kurban ibadetini konu alan filmleri tavsiye edelim istedik.

KURBANI KONU ALAN FİLM SAYISI ÇOK AZ

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kurban konusunu işleyen film sayısı çok az. Doğrudan Kurban Bayramı’nı ele almanın yanında aday kurban ve hac ibadetlerini kullanarak çerçeveyi genişlettiğimizde dahi hikayesinin odağına bu hususları alan filmlerin sayısının çok az olduğunu gördük. İncelediğimiz filmler hikayelerinde genellikle kurban bayramı, adak kurban, kurban edilecek hayvanın süslenmesi gibi nüanslarla meseleyi ele almış. Kimisi doğrudan Kurban Bayramı’ndaki kurban ibadetini işlerken, kimisi ise kurban olgusu ve özellikle Anadolu’daki toplumsal algı üzerinden değerlendirmesini yapmış. Ve elbette aynı süreçteki hac ibadeti de söz konusu…

Çok fazla film olmamasının yanında hepsinin de tavsiye edilemeyeceğini düşünerek listeyi en aza indirdik. Az fekat öz olacak şekilde her güne (ilk gün hariç) bir tavsiyesi mesabesinde bir hizmet ortaya çıktı. İşte o filmler…

Büyük Yolculuk
Büyük Yolculuk

KURBAN BAYRAMI İÇİN TAVSİYE FİLMLER

- Kuzu (Kutluğ Ataman)

Sinemamızın üretken isimlerinden olan Kutluğ Ataman’ın 2015’te vizyona giren filmi Kuzu, Doğu Anadolu’da bir köyde yaşanan olaylara odaklanıyor. 27 yaşındaki Medine, beş yaşındaki oğlu Mert’in sünneti şerefine vereceği yemek için kuzu kesmek zorundadır. Ancak gerekli parayı bir türlü denkleştirememektedir. Mert ise ablası tarafından eğer kuzu bulamazlarsa kendini kurban edeceklerine inandırılır. Baba İsmail›in güçsüzlüğü, Medine›nin ısrarları ve Mert›in hayalleri aynı şeyi işaret etmektedir. Ancak sonunda Medine’nin hiç de tahmin etmedikleri bir yerden yardım istemesi gerekecektir. Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Cahit Gök, Nursel Köse ve Sedat Kalkavan yer aldığı film yönetmen Kutluğ Ataman’ın başarılı tasarımı sayesinde etkili bir yapıya bürünüyor.

Gelin
Gelin

- Büyük Yolculuk

İsmail Faruki’nin 2006 yapımı film, Fransa’da yaşayan baba ile oğulun haccı konu alan hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Müslüman bir aileden gelmesine rağmen seküler bir hayat süren Reda’nın, babasının son dileği olan hac yolculuğuna katılmak zorunda kalmasıyla başlayan hikaye, iki kuşak arasındaki farklar ve çatışmadan uyuşmaya dönen unsurlarla bezeniyor. Aynı dilleri bile konuşmayan baba-oğul arasındaki ilişkiyi bir yol filmi temasında işleyen film, önemli festivallerde gösterildi.

Kuzu
Kuzu

- Gelin

Türk Sinemasının kurucu isimlerinden olan Lütfi Ömer Akad’ın göç üçlemesinin ilk filmi olan Gelin’de, köyden kente göçü hasta bir evlat, varlık kavgasındaki geniş aile ve kurban olgusu üzerinden işliyor. Yozgatlı bir ailenin İstanbul’da tutunma mücadelesinin yanı sıra feodal yapının kadının varlığı üzerinden yorumlandığı filmde, çocuk karakteri hastadır. Ekonomik sorunlarla boğuşan, daha doğrusu ayakta kalma adına her şeyi göz ardı eden yaklaşım sebebiyle çocuk hastaneye götürülmez. Ve bir Kurban Bayramı sabahı ana karakter Meryem evladını kaybeder. Bu kayıp esasında göçen ailelerin kente taşıyamadığı değerlerinin yok olması anlamına gelir. Başrollerde Hülya Koçyiğit, Aliye Rona ve Kamran Usluer gibi Yeşilçam’ın önemli isimlerinin yer aldığı film, Kurban Bayramı’nda izlenip üzerine çokça tefekkür edilecek cinsten.

134 filmlik tavsiye listesi
HAYAT
134 filmlik tavsiye listesi
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