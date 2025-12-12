Küresel Sumud Filosu'na katılan Avustralyalı aktivist Robert Martin Müslüman oldu.

İsrail işgali altındaki Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avustralyalı aktivist Robert Martin Müslüman oldu.





Martin, kararını duyurduğu sosyal medya paylaşımında Filistin ile ilgili gerçekleri yıllar içinde öğrendiğini ve bu süreçte İslam hakkında yanlış yönlendirildiğini fark ettiğini belirtti. 2016'da yaptığı bir okumanın hayatındaki büyük değişimin başlangıcı olduğunu anlatan Martin, bu dönemin kendisi için "derin bir uyanış" olduğunu ifade etti.





Here’s a post from 2016 — shortly after my journey with Palestine began.

It was the moment I realised I hadn’t just been misled about Palestine…

I’d been misled about Islam and about Muslims as a whole.



— Robert Martin 🇵🇸 (@Robert_Martin72) December 9, 2025





"İSLAM HAKKINDA GERÇEKTEN ÖĞRENMEYE KARAR VERDİĞİMDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Filistin'e yaptığı yolculuklarla birlikte zihnindeki önyargıların kırıldığını dile getiren aktivist, İslamiyet ve Müslümanlara dair uzun süre yanlış bilgilere inandığını söyleyerek geçmişteki cehaletinden dolayı üzüntü ve utanç duyduğunu aktardı. Martin, "İslam hakkında gerçekten öğrenmeye karar verdiğimde hayatım değişti" ifadelerini kullandı.





Freedom Flotilla tarafından hazırlanan profil yazısında Martin, "karşılaştığı İsraillilerin çoğunda derin bir ırkçılık gördüğü" ifade etti. Bu tecrübeler, Martin’in hem Filistin’e hem de İslam’a bakışını değiştirdi.





9 Aralık’ta paylaştığı başka bir gönderide Martin, Filistin’le tanışmasının ardından İslam hakkında da yanlış bilgilendirildiğini fark ettiğini belirterek, "Geriye dönüp bakınca, yıllarca taşıdığım cehaletten dolayı üzgün ve mahcup hissediyorum." dedi. İslam’ı anlamak için sistemli bir şekilde çalıştığını belirten Martin, dinin "yüzeysel okunarak anlaşılmayacağını" vurguladı.





Dindar bir insan olmadığını, hatta dine mesafeli biri olarak yetiştiğini belirten Martin, buna rağmen İslam'ı anlamaya yönelik okumalarının kendisini derinden etkilediğini vurguladı. İslam'ın sadece okunup geçilecek bir inanç olmadığını ifade eden Martin, bu dinin düşünmeyi, çalışmayı ve açık bir kalple yaklaşmayı gerektirdiğini söyledi. Martin, İslam'ı merak edenlere "yorumlu bir çeviri edinmeleri" tavsiyesinde de bulundu.





"MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİM"

Açıklamasında, okuduğu kitapların kendisine bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını belirten Martin, bu sürecin hiç beklemediği şekilde hayatını değiştirdiğini dile getirdi. Martin paylaşımında "Ben Müslüman olmaya karar verdim. Ve kararım konusunda çok huzurluyum" ifadelerini kullandı.





KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım ve işgal altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki ablukanın kırılmasını hedefleyen Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan bir sivil girişim olarak biliniyor. Filonun amacı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı barışçıl yollarla aşarak Filistin halkına insani yardım ulaştırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgedeki insani krize çekmek. Daha önce çeşitli ülkelerden birçok aktivist bu filolara katılarak Gazze'deki durumun görünür hale gelmesine katkı sağladı.



