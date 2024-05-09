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Hayat

Kurtuluşu İslam'da arayacağız

Türkiye’de eğitim gören uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri için hadis yarışması düzenlendi.

Rabia Şenol
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:37 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Muhammed Ubeyde Dağ
Muhammed Ubeyde Dağ

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmaya 1606 kişi katılırken, dereceye giren öğrencilere İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreniyle hediyeleri takdim edildi. ÖNDER, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yarışmada seçilen 20 öğrenci dereceye girdi. Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Dünyanın bütün güçlerinin bir olduğu, hepsinin organize kötülük üzerine birleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Fakat inanıyoruz ki kurulduğu günden beri dünyayı Musa’sız, İbrahim’siz bırakmayan Rabbimiz, bu yüzyılın da İbrahimlerini çıkaracak ve onlarla bu yüzyılı da insanlığı da yeniden kurtuluşa, barışa ve kardeşliğe ulaştıracak gençler var. Biz kurtuluşu her zaman İslam’da arayacağız” diye konuştu.

HADİS YARIŞMALARI ARTSIN

Yarışma birincisi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 Sınır öğrencisi Muhammed Ubeyde Dağ, “Sınavlarıma çalışır gibi not tutarak çalıştım ve bu şekilde hadis ezberleyerek Peygamber Efendimiz'in ahlakına olan hayranlığım arttı. Bizim örnek alacağımız Peygamberimiz'in davranışlarını öğrenmek Müslüman olarak birincil görevimiz” dedi.




#Aktüel
#Eğitim
#İmam Hatip
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