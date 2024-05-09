Kurtuluşu İslam'da arayacağız

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmaya 1606 kişi katılırken, dereceye giren öğrencilere İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreniyle hediyeleri takdim edildi. ÖNDER, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yarışmada seçilen 20 öğrenci dereceye girdi. Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Dünyanın bütün güçlerinin bir olduğu, hepsinin organize kötülük üzerine birleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Fakat inanıyoruz ki kurulduğu günden beri dünyayı Musa’sız, İbrahim’siz bırakmayan Rabbimiz, bu yüzyılın da İbrahimlerini çıkaracak ve onlarla bu yüzyılı da insanlığı da yeniden kurtuluşa, barışa ve kardeşliğe ulaştıracak gençler var. Biz kurtuluşu her zaman İslam’da arayacağız” diye konuştu.