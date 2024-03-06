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Hayat

Kutsal Emanetler ziyaretçilerini bekliyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nde temizlik bakım çalışması yapıldı.

04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:58 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni düzeniyle ziyarete hazır hale getirilen bölümdeki 300 kutsal eser, ilgililerini bekliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden hizmete açtığı Mukaddes Emanetler Dairesi, salı günü hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Topkapı Sarayı’ndaki bölümde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) ait Hırka-i Saadet, kılıç, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi yer alıyor. Ayrıca dört halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası ile Harem-i Şerif’e ait hatıralar sergilenen eserlerden başlıcaları.



#Kutsal Emanetler
#Topkapı Sarayı
#Ramazan
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