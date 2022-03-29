Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58. Kütüphane Haftası’nı “Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla başlattı. CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da düzenlenen “58. Kütüphane Haftası ve Ödül Töreni” programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanı sıra kütüphaneciler ve öğrenciler katıldı. Türkiye’nin her tarafını kütüphanelerle donatmaya çalıştıklarını söyleyen Demircan, 1252 halk kütüphanesi ve 66 gezici kütüphaneyle hizmet verdikleri, son 5 yılda 125 kütüphanenin hizmete açıldığı ve 11 yeni kütüphane binası inşa ettikleri bilgisini paylaştı. Programın sonunda 9 dalda ödül verildi.

GÜNDEM Kütüphaneler yeniden 24 saat hizmette