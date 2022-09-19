Kütüphanelere ‘yaşayan hazineler’in adı veriliyor

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında oluşturulan kütüphanelere, yaşayan insan hazinelerinin isimleri veriliyor. Uygulama ile isimleri verilen yazarların okulla bağ kurması, öğrenciler ve öğretmenlerle ilgilenmeleri, yazarlara sağlıklarında değer verildiğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERE ROL MODEL

Kütüphanelerde yapılan farklı etkinlikler ile öğrencilerin sosyolojik, kültürel becerileri geliştiriliyor. Okuma kültürü yaygınlaştırılarak, öğrenciler için rol modeller oluşturuluyor. Şu ana kadar Doğan Hızlan, Alev Alatlı, İlber Ortaylı, İhsan Fazlıoğlu, Murat Bardakçı, Erol Göka, Mehmet Genç kütüphaneleri açıldı. Yakın zamanda bir başka kütüphaneye ise Yavuz Bülent Bakiler ismi verilecek. Yaşayan isimlerin yanı sıra vefat eden ancak topluma fikirleriyle hala yön veren Yunus Emre, Cemil Meriç gibi kişilerin isimleri de kütüphanelerde yaşatılıyor.

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YAZARLARIN KÖŞELERİ DE VAR

Açılan kütüphanenin fiziksel büyüklüğüne göre 10 bin ile 35 bin kitap arasında her kütüphanede kitap bulunuyor. Kütüphanelerde yazarların eserlerinin bulunduğu alanda yazara ait 300 -1000 arasında kitap bulunan köşeler hazırlandı.

GÜNDEM Kütüphanesiz okul kalmadı: 16 bin 361 okula yeni kütüphane