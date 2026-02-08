Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Lunaparkta korkunç olay! Tsunami salıncağı yere çakıldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Lunaparkta korkunç olay! Tsunami salıncağı yere çakıldı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

12:588/02/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Platform havadayken kırılıp yere çakıldı
Platform havadayken kırılıp yere çakıldı

Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Faridabad kentinde bir lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platformun havadayken kırılarak yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Haryana eyaletinde bir lunaparkta eğlence faciaya dönüştü. Faridabad kentinde bulunan lunaparkta "Tsunami salıncağı" adlı platform havadayken kırılarak yere çakıldı.

Dün yerel saatle 18.15 sıralarında meydana gelen kazada görevdeki bir polis hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından lunapark tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Lunapark
#tsunami salıncağı
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura listesi sorgulama ekranı: Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir?