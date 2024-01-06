Maarif’in okul öncesi müfredatı 8 ülkede

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), uzman akademisyenlerin ve eğitimcilerin katkılarıyla 2 yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde 8 ülkede kabul alıp uygulanmaya başlayan ‘Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programı’nı tamamladı. Çocukların kişisel ve akademik gelişimleri ve gelecekleri açısından “Altın Yıllar” olarak görülen okul öncesi dönem için hazırlanan kitap ve materyalleri dün düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Program 2023 itibaryla Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo’da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul alarak uygulamaya geçti. TMV Başkanı Birol Akgün, “Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programı, alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerin katkısıyla 3 yıla yakın bir sürede tamamlandı.” diye konuştu. TMV Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü Şule Tayran da şunları söyledi:

“Hazırladığımız program Talim Terbiye Kurulu’ndan onay aldı ve yurt dışında uygulanmaya başladı. Maarif Okul Öncesi Programı, Türkiye’de yapılmış geliştirilip yurt dışında uygulanan ilk program diyebiliriz. Türkiye adına bir başarı. Programımızı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça olarak 4 dilde çalıştık. Programdan mezun olan çocukların başarılarıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Hatta Mali’de yapılan bir araştırma, bizim (TMV) çocuklarımızın diğer çocuklardan üç kat ileride olduğunu gösterdi.” Tayran “Çocuk merkezli, gelişim ve oyun temelli bir program. Matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler, dil; oyun, hareket ve sanatla bir arada. Bu alanlara özgü kitaplar ve materyaller de hazırlandı.” dedi.