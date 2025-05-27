Mahkumlar sanatla iyileşiyor

Serginin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı. Cezaevlerinin sadece cezaların infazının yapıldığı yerler olmadığını ifade eden Başsavcı Gümüş, burada hükümlü ve tutuklulara topluma yeniden kazandırılmaları için her türlü eğitimin verildiğini anlattı. Başsavcı Vekili Necip Sarı da cezaevlerini suç ve cezayla anılan yer olmaktan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, hükümlülerin ve tutukluların cezaevinde geçirdikleri süre boyunca aldıkları eğitimleri hayatlarına yansıtarak tekrar cezaevine dönmelerinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Sergi, 30 Mayıs'a kadar açık olacak.