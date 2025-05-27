Mahkumlar sanatla iyileşiyor

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı "El İşi Faaliyetleri Sergisi", Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Adliyenin atrium alanında açılan sergide, Marmara 1 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi ürünler yer aldı.
Serginin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı. Cezaevlerinin sadece cezaların infazının yapıldığı yerler olmadığını ifade eden Başsavcı Gümüş, burada hükümlü ve tutuklulara topluma yeniden kazandırılmaları için her türlü eğitimin verildiğini anlattı. Başsavcı Vekili Necip Sarı da cezaevlerini suç ve cezayla anılan yer olmaktan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, hükümlülerin ve tutukluların cezaevinde geçirdikleri süre boyunca aldıkları eğitimleri hayatlarına yansıtarak tekrar cezaevine dönmelerinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Sergi, 30 Mayıs'a kadar açık olacak.