Malatya’da 77 yaşındaki hastaya hava ambulansıyla zamanında müdahale

Malatya'da Ş.G. isimli kadın hasta, Darende ilçesinde rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan hastanın durumu ciddi olarak değerlendirildi. Durumun ciddiyeti üzerine Malatya’ya sevk edilmesi için ambulans helikopter talep edildi.