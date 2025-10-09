Yeni Şafak
Malatya’da 77 yaşındaki hastaya hava ambulansıyla zamanında müdahale

Malatya’da 77 yaşındaki hastaya hava ambulansıyla zamanında müdahale

Hastanın tedavisi devam ediyor.
Malatya’nın Darende ilçesinde 77 yaşındaki hasta, ani göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanınca hava ambulansı ile acil olarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakledildi.

Malatya'da Ş.G. isimli kadın hasta, Darende ilçesinde rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan hastanın durumu ciddi olarak değerlendirildi. Durumun ciddiyeti üzerine Malatya’ya sevk edilmesi için ambulans helikopter talep edildi.


Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.






