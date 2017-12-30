'Manzara' uğruna tarihi kubbeyi deldiler

Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle, sosyal medya paylaşım sitesi Instagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekanı haline gelen Büyük Valide Han’ın girişine Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasında “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazıyor.

Ama kubbenin üzerinden fotoğraf meraklısı ziyaretçiler eksik olmuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürüyor. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekip halinde, ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor.

Kubbe alarm veriyor

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Büyük Valide Han’ın yıllara meydan okuyan kubbeleri, fotoğraf meraklılarının hor kullanımına dayanamadı. Bazılarında çökmeler başladı. Çöken bir kubbenin üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.

400 yıllık tarihi miras Büyük Valide Han, yabancıların ayaklarının altına serilmeye devam ediliyor. Tarihin kanını emen bir çete, bunu @VGM_VAKIFLARGM'nin izni ile yaptığını söylüyor. Yok mu dur diyecek kimse? @tcbestepe, @TC_Basbakan, @TCKulturTurizm, @FatihBelediye arz ederiz. pic.twitter.com/r2YP1OcaKK REKLAM 24 Aralık 2017