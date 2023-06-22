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Hayat

Mark Zuckerberg Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti: Konum gönder

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt verdi. 39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi.

11:33 . 22/06/2023 Perşembe
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Zuckerberg-Musk

Zuckerberg-Musk

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapmayı kabul etti. Musk, Twitter'da "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" dedi. 39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi.

Şakalaşmaya beğeni yağdı

Dövüş sanatlarıyla ilgilenen Zuckerberg ile Musk'ın şakalaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mark Zuckerberg, geçtiğimiz şubat ayında UFC şampiyonu Alexander Volkanovski ile dövüşmüştü.

#Mark Zuckerberg
#Elon Musk
#Kafes Dövüşü
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