Mark Zuckerberg Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti: Konum gönder

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapmayı kabul etti. Musk, Twitter'da "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" dedi. 39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi.