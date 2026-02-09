Yeni Şafak
Mars'tan gelen gök taşında su izi keşfedildi: Tam 4,48 milyar yaşında

11:329/02/2026, Pazartesi
DHA
Bilim insanları, Mars'tan gelen 4,48 milyar yıllık ‘Black Beauty’ gök taşını yeni nesil cihazlarla tarayarak, kayaçların içine hapsolmuş yüksek miktarda hidrojen ve su bileşenleri keşfetti.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Estrid Naver ve ekibinin, ‘X-ray CT’ ve ‘Nötron CT’ adlı iki ileri teknolojiyi kullanarak ‘Black Beauty’ (NWA 7034) kod adlı Mars gök taşına zarar vermeden içini görüntülemeyi başardığı bildirildi.

Yaklaşık 4,48 milyar yaşında olan bu taşın içinde, ‘H-Fe-ox’ (hidrojen bakımından zengin demir oksihidroksit) adı verilen küçük kaya parçacıkları bulundu. Numunenin yalnızca yüzde 0,4’ünü oluşturan bu küçük alanların, taşın toplam su içeriğinin yüzde 11’ini barındırdığı ortaya çıktı. Bu buluşun, Mars'ın bir dönem sanılandan çok daha yaygın ve muhtemelen sıvı halde suya sahip olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Uzmanlar, bu temassız tarama yöntemini gelecekte Mars'tan Dünya'ya getirilmesi planlanan numuneler üzerinde kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.



