Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı hayatını kaybetti

MFÖ grubu üyesi usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti. Eda Alanson'un kısa bir süre önce ortaya çıkan hastalığı nedeniyle tedaviye başladığı öğrenildi.
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.
Eda Alanson, ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'un kısa bir süre önce ortaya çıkan hastalığı nedeniyle tedaviye başladığı ortaya çıktı.
Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.
74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.
Eda Alason kimdir?
Eda Alason, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.