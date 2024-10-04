Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı hayatını kaybetti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni yıl için düzenlenen bölümünde yarışan sanatçılar Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 300 Bin TL'lik ödülü hayır işleri için değerlendirme kararı aldı. Kazandıkları tutarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlama kararı alan ikili, bu adımıyla dikkatleri üzerine çekti. Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. Göktaş, Alanson ve Güner ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.