Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı hayatını kaybetti

Pınar Görgü
14:434/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.

MFÖ grubu üyesi usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti. Eda Alanson'un kısa bir süre önce ortaya çıkan hastalığı nedeniyle tedaviye başladığı öğrenildi.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.


Eda Alanson, ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'un kısa bir süre önce ortaya çıkan hastalığı nedeniyle tedaviye başladığı ortaya çıktı.

Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.


74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.


Eda Alason kimdir?

Eda Alason, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.


#Mazhar Alanson
#MFÖ
#cenaze

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?