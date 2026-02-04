Memorial Sağlık Grubu’ndan itibar rekoru: Üçüncü kez 'Yılın En İtibarlı Markası' seçildi

Memorial Sağlık Grubu, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin özel sağlık kurumları kategorisinde, 3. kez “Yılın En İtibarlısı” seçildi. Memorial, 2025 yılında gösterdiği güçlü marka yönetimi, tutarlı iletişim yaklaşımı ve sürdürülebilir itibar performansıyla bir kez daha sağlık sektörünün lideri oldu.

Pazarlama sektörün en önemli referans ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 12’cisi düzenlenen The ONE Awards’ın ödül töreni 2 Şubat’ta Divan Kuruçeşme’de düzenlendi. Yıl boyunca itibarını en çok artıran markalar, Türkiye genelinde 12 ilde, bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi.

The One Awards’ta üçüncü kez “Yılın İtibarlı Markası” seçilmenin önemli bir güven göstergesi olduğunu belirten Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz sözlerine şöyle devam etti: “Bir sağlık kurumunun gerçek kalite seviyesi, klinik başarıların yanı sıra hastaların kendini güvende hissettiği bir deneyimi sunabilme kapasitesiyle ölçülür. Biz de Memorial Sağlık Grubu olarak 25 yıldır bu sorumluluğun bilinciyle tıbbî yetkinliğimizi, bağlı olduğumuz etik değerler, insan odaklı hizmet anlayışımız ve çağın gerektirdiği teknolojik standartlarla bir araya getiriyoruz. Tüm süreçlerde gösterdiğimiz disiplin, şeffaf iletişim yaklaşımımız ve yüksek standartlardaki kararlılığımız başarımızın temelini oluşturuyor. Bu ödülün halkın değerlendirmelerine dayanan bağımsız bir araştırma sonucunda verilmesi, bizim açımızdan ayrı bir değer taşıyor. Memorial ailesi olarak bu güvene layık olmak için bilimin, ilkelerimizin ve her şeyden önce insana saygının peşinden gitmeye devam edeceğiz.”