Metabolik dengesizlik kronik hastalıkların temelini oluşturuyor

9/02/2026, Pazartesi
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, metabolik dengenin bozulmasıyla diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok kronik rahatsızlığın temelinin atıldığını ve bu sürecin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alğan, metabolik sağlığın, kan şekeri, kan yağları, tansiyon, bel çevresi ve hormon dengesinin bir bütün olarak uyum içinde çalışması olduğunu aktardı.

Kişinin kedini iyi hissetmesinin her zaman metabolik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmeyeceğine ve metabolik bozulmanın sessiz şekilde ilerleyebileceğine dikkati çeken Alğan, "Bu tablo zamanla diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve hipertansiyon gibi ciddi sorunlara zemin hazırlar." ifadesini kullandı.

Dr. Zübeyde Yüce Alğan, toplumda metabolik sağlığın yalnızca kilo ile ilişkilendirildiğini ancak zayıf bireylerde de insülin direnci ve metabolik risklerin görülebileceğini kaydetti.

Alğan, kilonun tek başına belirleyici olmadığının altını çizerek, "Metabolik olarak sağlıksız bireyler her zaman kilolu olmak zorunda değil. Önemli olan, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı ve bunu ne kadar dengeli yönettiği." değerlendirmesinde bulundu.

Metabolik sağlığı olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yetersiz uyku ve kronik stresin yer aldığını aktaran Alğan, özellikle masa başı çalışanlar ve uzun süre oturarak çalışan bireylerin risk grubunda bulunduğunu vurguladı.

Alğan, düzenli sağlık kontrollerinin metabolik hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan testleriyle kan şekeri, kolesterol ve insülin düzeyleri değerlendirilebilir. Erken dönemde yapılan yaşam tarzı değişiklikleri, ileride oluşabilecek ciddi hastalıkların önüne geçebilir. Sağlıklı bir metabolizma yalnızca hastalık riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin günlük yaşam enerjisini ve genel yaşam kalitesini de artırır."

