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Meteoroloji haritayı paylaşıp uyardı: Tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasını öngörerek, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

09:28 - 25/02/2024 Sunday
Diğer
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirme.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirme.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Çığ tehlikesi uyarısı


Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Bugün hava nasıl olacak?



Marmara


Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


EDİRNE °C, 18°C


Parçalı ve çok bulutlu


İSTANBUL °C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 17°C


Parçalı ve çok bulutlu


KOCAELİ °C, 21°C


Parçalı ve az bulutlu


Ege


Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


DENİZLİ °C, 20°C


Parçalı bulutlu


İZMİR °C, 20°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu


MANİSA °C, 20°C


Parçalı bulutlu


Akdeniz


Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ADANA °C, 22°C


Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA °C, 21°C


Parçalı, zamanla çok bulutlu


HATAY °C, 19°C


Parçalı ve az bulutlu


MERSİN °C, 21°C


Parçalı ve az bulutlu


İç Anadolu


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


ANKARA °C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


SİVAS °C, 13°C


Parçalı ve az bulutlu


Batı Karadeniz


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


BOLU °C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 22°C


Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU °C, 15°C


Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 17°C


Parçalı ve az bulutlu


Orta ve Doğu Karadeniz


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


AMASYA °C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN °C, 14°C


Parçalı ve az bulutlu


TOKAT 3°C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 13°C


Parçalı bulutlu


Doğu Anadolu


Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


ERZURUM °C, 5°C


Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 2°C


Parçalı ve çok bulutlu


MALATYA °C, 14°C


Parçalı ve az bulutlu


VAN °C, 7°C


Parçalı ve çok bulutlu


Güneydoğu Anadolu


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


GAZİANTEP °C, 16°C


Parçalı ve az bulutlu


SİİRT °C, 14°C


Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA °C, 18°C


Parçalı ve az bulutlu


Denizlerde hava


Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtına; Güney Ege açıkları ile Van Gölünde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.


MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.


EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de, güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’de 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,25 m; Görüş: İyi.



#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
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