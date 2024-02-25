Meteoroloji haritayı paylaşıp uyardı: Tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.









Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Çığ tehlikesi uyarısı





Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Bugün hava nasıl olacak?









Marmara





Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





EDİRNE °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





İSTANBUL °C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ °C, 21°C





Parçalı ve az bulutlu





Ege





Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ °C, 20°C





Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 20°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu





MANİSA °C, 20°C





Parçalı bulutlu





Akdeniz





Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ADANA °C, 22°C





Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA °C, 21°C





Parçalı, zamanla çok bulutlu





HATAY °C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu





MERSİN °C, 21°C





Parçalı ve az bulutlu





İç Anadolu





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





KONYA °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





SİVAS °C, 13°C





Parçalı ve az bulutlu





Batı Karadeniz





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu





DÜZCE °C, 22°C





Parçalı ve az bulutlu





KASTAMONU °C, 15°C





Parçalı ve az bulutlu





ZONGULDAK °C, 17°C





Parçalı ve az bulutlu





Orta ve Doğu Karadeniz





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





AMASYA °C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN °C, 14°C





Parçalı ve az bulutlu





TOKAT 3°C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





TRABZON °C, 13°C





Parçalı bulutlu





Doğu Anadolu





Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.





ERZURUM °C, 5°C





Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 2°C





Parçalı ve çok bulutlu





MALATYA °C, 14°C





Parçalı ve az bulutlu





VAN °C, 7°C





Parçalı ve çok bulutlu





Güneydoğu Anadolu





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.





DİYARBAKIR °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





GAZİANTEP °C, 16°C





Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 14°C





Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA °C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





Denizlerde hava





Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtına; Güney Ege açıkları ile Van Gölünde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.





KARADENİZ





Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.





MARMARA





Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.





EGE





Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de, güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’de 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.





AKDENİZ





Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.





VAN GÖLÜ





Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,25 m; Görüş: İyi.







