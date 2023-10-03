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Hayat

“Mevlana” 8 Ekim’de açılıyor

Suriyeli sanatçı Reem Akkad Aldardari yeni kişisel sergisini açmak için gün sayıyor. İlk sergisini 2001 yılında Abu Dabi’de gerçekleştiren Aldardari, eserlerinde genellikle Şam sokaklarını resmediyor.

Sevda Dursun
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bugüne kadar dört solo sergi düzenleyen ve kolektif sergilere katılan sanatçı, Şam’a duyduğu sevgisini, soyut akrilik tablolarla ifade ediyor. Eserlerinin satışından elde ettiği geliri ise UNICEF’e ve Gazze hastanelerine gönderdi. Reem, akrilik izlenimci sanatıyla Suriye savaşının trajedilerini ve mültecilerin yaşadığı sıkıntıları ifade etti ve tüm kazancını Kuzey Lübnan’daki çocuklar için bir eğitim merkezi kurmak için bağışladı. Sanatçı’nın yeni kişisel sergisi “Mevlana” 8 Ekim’de Bağımsız Sanat Vakfı’nda izleyiciyle buluşacak. Eserler 27 Ekim’e kadar görülebilecek.


#kültür sanat
#Mevlana
#sergi
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