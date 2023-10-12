Milli dizi film platformu Tabii'de hangi yapımlar var?

Şebeke:

Bir gazeteci, devletin her biriminde mesubu olan gizli bir örgütü araştırırken infaz edilir. Başkomiser Ali, cinayetin arkasındaki örgütü araştırmaya başlar ama etrafındakilere güvenmesi mümkün olmayan Ali'nin önünde oldukça zor bir süreç vardır.