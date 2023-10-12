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Milli dizi film platformu Tabii'de hangi yapımlar var?

TRT'nin tüm dünyaya sunulan dijital platformu 'Tabii' dizileri ile büyük çıkış yaptı. Her yaş grubundan insanın kendisinden bir şeyler bulabileceği 'Tabii' platformu kullanıcılara keşfedilmeyi bekleyen birçok dizi, film ve farklı kategoride içerikler sunuyor. Peki TRT Tabii'de hangi diziler var? Hangi programlar yayınlanıyor? İşte birbirinden ilgi çekici TRT Tabii dizileri.

Pınar Görgü
11:03 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rekorlar kıran milli platformda Tabii'de kullanıcılara keşfedilmeyi bekleyen birçok dizi sunuyor.

Rekorlar kıran milli platformda Tabii'de kullanıcılara keşfedilmeyi bekleyen birçok dizi sunuyor.

TRT'nin birbirinden zengin içeriğe sahip uluslararası platformu 'Tabii' kullanıcılara dizi, film, belgesel, çocuk programları, spor içerikleri, müzik ve daha birçok farklı kategoride içerik sunuyor.


Geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital alanda da içerik üretmek ve kullanıcılara çeşitli programlar sunmak amacıyla da yararlanılabiliyor.


TRT'nin arşivinde yer alan klasik yapımlara da kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca platformda canlı yayınlar da bulunmaktadır, böylece kullanıcılar TRT kanallarını canlı olarak da izleyebilirler.


Tabii'de yer alan içerikler

Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almaktadır.


TRT Tabii'de hangi diziler var?

Kuzgun: Dipsiz Karanlık:
Özel yeteneklere sahip cinayet masası komiseri Mehmet’in kötülükle mücadelesini anlatan Kuzgun: Dipsiz Karanlık, tabii’de izleyiciyle buluşuyor.

Derin Mor:
Arif ve kızı Ela, Güneş'teki patlamadan sonra çıkan kaostan ötürü komşuları ve bir grup insanla beraber kaçmaya başlar. Bu çıktıkları yolculuk, onlara yeni bir hayatın kapılarını aralayacaktır.

Koyu Beyaz:
Gerilim ve aksiyon dolu bir dizi olan Koyu Beyaz, polis ve mafya dünyasının iç içe geçtiği bir hikayeyi konu alıyor. Bu karmaşık dünyada hayatta kalmaya çalışan karakterlerin mücadelesini izleyeceksiniz.

Serhat:
Özel Harekat'ın ilk mensuplarından biri olan Serhat, 30 sene boyunca sınırda terörle mücadele eden özel bir timin hikayesini anlatıyor. Dizide, sınırda yaşanan zorlu operasyonlar ve karakterlerin kişisel mücadeleleri ele alınıyor.

Organizasyon Bizim İşimiz:
Dedesinden kalan aile şirketinde eniştesi Fırat'a karşı mücadele veren Mertcan, şirkette çalışmaya başlayan yeni kişinin sözlerinin de etkisiyle şirketin başına geçmeye çalışır. Güldürürken düşündüren bir hikaye sizi bekliyor.

Son Gün:
Bilim kurgu ve gerilim türündeki bu dizi, bir grup insanın dünyanın sonuna doğru yaşadığı olayları anlatıyor. Geleceğe dair korkular ve umutlarla dolu bir hikaye sizi bekliyor.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî:
Bu dizi, ünlü şair ve düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını ve öğretilerini konu alıyor. Dönemin atmosferine ve Mevlana'nın evrensel mesajlarına odaklanan bir yapım.

Metamorfoz:
Dizi, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi anlatıyor. Gençlik yıllarında devrimci olan Teoman Bayramlı'nın, babasının ölümünden sonra şirketi devralmasıyla yaşadığı dönüşümü konu alıyor.

Kapı:
Kapı, dram ve aksiyon türündeki bir dizidir. Bir ailenin trajik olaylar sonucu bir araya gelmesiyle başlayan hikaye, sırların ortaya çıkmasıyla karmaşıklaşır ve ailenin geçmişiyle yüzleşmelerini anlatır.

Şebeke:
Bir gazeteci, devletin her biriminde mesubu olan gizli bir örgütü araştırırken infaz edilir. Başkomiser Ali, cinayetin arkasındaki örgütü araştırmaya başlar ama etrafındakilere güvenmesi mümkün olmayan Ali'nin önünde oldukça zor bir süreç vardır.

Adalett:
Hukuk ve drama türündeki bir dizidir. Bir avukatın adaleti sağlama çabasını anlatırken, hukuk dünyasının içindeki karanlık yönleri ve sistemin sınırlarını sorguluyor.

Eyvah Ramazan Bey:
Bu komedi dizisi, Ramazan aylarının gelmesiyle birlikte şehirde yaşanan olayları konu alıyor. Kötü şansın peşini bırakmayan ve birbirinden komik durumlarla karşılaşan baş karakterin maceralarını izleyeceksiniz.

Bozkır Aslanı Celaleddin:
Bozkır Aslanı Celaleddin, Celaleddi̇n Harezmşah'in Moğollar ile verdiği mücadeleyi ve İslam devletlerini birleştirmesini merkezine alıyor.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü:
Tarihi ve dram türündeki bu dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih dönemini anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası olan Akşemseddin'in hikâyesini ele alıyor.


Tabii'ye nasıl giriş yapılır?

TRT Tabii'ye erişim için kullanıcıların Tabii web sitesine veya Tabii mobil uygulamasına üye olmaları gerekmektedir.



Hangi dillerde yayın yapıyor?

Tabii'de Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce dillerinde yayın yapılıyor.


Tabii'den büyük rekor

Mayıs ayında ekran macerasına atılan Tabii, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde izleyenler tarafından rağbet gördü.


Kaliteli ve ödüllü dizileri, filmleri, belgeselleri ve daha birçok tabii orijinal içeriklerini seyircinin beğenisine sunan Tabii rekor bir başarıya imza attı. Aile dostu bir platform olarak nitelendirilen ve herkese yönelik içeriklerin yer aldığı Tabii, 2 ay içerisinde 2 milyon üyeyi geçerek başarısını bir kez daha kanıtladı.



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