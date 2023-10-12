Milli dizi film platformu Tabii'de hangi yapımlar var?

Rekorlar kıran milli platformda Tabii'de kullanıcılara keşfedilmeyi bekleyen birçok dizi sunuyor.
TRT'nin birbirinden zengin içeriğe sahip uluslararası platformu 'Tabii' kullanıcılara dizi, film, belgesel, çocuk programları, spor içerikleri, müzik ve daha birçok farklı kategoride içerik sunuyor.
Geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital alanda da içerik üretmek ve kullanıcılara çeşitli programlar sunmak amacıyla da yararlanılabiliyor.
TRT'nin arşivinde yer alan klasik yapımlara da kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca platformda canlı yayınlar da bulunmaktadır, böylece kullanıcılar TRT kanallarını canlı olarak da izleyebilirler.
Tabii'de yer alan içerikler
Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almaktadır.
TRT Tabii'de hangi diziler var?
Tabii'ye nasıl giriş yapılır?
TRT Tabii'ye erişim için kullanıcıların Tabii web sitesine veya Tabii mobil uygulamasına üye olmaları gerekmektedir.
Hangi dillerde yayın yapıyor?
Tabii'de Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce dillerinde yayın yapılıyor.
Tabii'den büyük rekor
Mayıs ayında ekran macerasına atılan Tabii, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde izleyenler tarafından rağbet gördü.
Kaliteli ve ödüllü dizileri, filmleri, belgeselleri ve daha birçok tabii orijinal içeriklerini seyircinin beğenisine sunan Tabii rekor bir başarıya imza attı. Aile dostu bir platform olarak nitelendirilen ve herkese yönelik içeriklerin yer aldığı Tabii, 2 ay içerisinde 2 milyon üyeyi geçerek başarısını bir kez daha kanıtladı.