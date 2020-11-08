Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Milli mücadelenin ölümsüz kahramanları
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Milli mücadelenin ölümsüz kahramanları

Milli mücadelenin ölümsüz kahramanları

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda Milli Mücadele sergisi 97 yıl önce milletçe verdiğimiz özgürlük mücadelesini anlatıyor. Sergide Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadele esnasında kullandığı şahsî eşyaları da göze çarpıyor. Ayrıca Milli Mücadele yıllarında Müslüman önderlerden gelen hediyeler de sergileniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Mücadele sergisi bizi bundan 97 yıl önce milletçe verdiğimiz özgürlük mücadelesini anlatıyor. 29 Ekim’de açılan sergi iki ay boyu görülebilir.
Milli Mücadele sergisi bizi bundan 97 yıl önce milletçe verdiğimiz özgürlük mücadelesini anlatıyor. 29 Ekim’de açılan sergi iki ay boyu görülebilir.

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Cumhuriyetin 97. yılı münasebetiyle hürriyet ve istiklal uğruna verilen mücadeleyi tanıklarının gözünden ele alan Millî Mücadele Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi salonunda açıldı. 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan sergi iki ay boyunca ziyaret edilebilir.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi duvarına asılan üzerinde Fetih suresinin ilk ayeti ve hadis-i şerif ve Saf suresi 13. Ayeti yazılı olan kırmızı atlas kumaştan sancak (TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi)

Millî Mücadele Sergisi’nde Türk istiklal mücadelesinden Cumhuriyet’e yaşanan önemli olayları ve bunların tanıkları olan çeşitli obje, belge ve dokümanlar yer alıyor. Sergi Osmanlı Arşivi, Millî Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TBMM başta olmak üzere on bir resmi kurum ile İnönü Vakfı ve Celal Bayar aile koleksiyonun da bulunduğu dört özel arşivden alınan eserlerle oluşturuldu. Mondros mütarekesinden Amasya Tamimine, Erzurum Sivas kongresi kararlarından Misak-ı Milli, Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetin ilan belgesine kadar yüzden fazla eser sergilenmektedir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çekilen ilk bayrak, Büyük Taarruz’da kullanılan öncü bayram, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin duvarına asılan sancak da sergide bulunmaktadır.

ATATÜRK’ÜN VE ARKADAŞLARININ EŞYALARI

Sergide Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadele esnasında kullandığı şahsî eşyaları da göze çarpıyor. Atatürk’ün mührü, evrak çantası, dürbünü, kalpağı, pelerini, bastonu, resmî törenlerde giydiği jaketatayı ve kendine özel ciltlenmiş Nutuk nüshası ile çalışma masası yer alıyor. Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve Refet Bele’nin üniformaları, Ali İhsan Sabis ve İsmet İnönü’nün kılıçları, Kazım Karabekir’in İstiklal Madalyası, Refet Bele’nin ayaklı dürbünü, Celal Bayar’ın daktilosu ve gözlüğü de sergideki dikkat çekici eserlerden bazıları.

Millî mücadelede kullanılan Alman malı Siemens marka sahra telefonu

Bu sergide ayrıca Mustafa Kemal Paşa’ya Milli Mücadele yıllarında Müslüman önderlerden gelen hediyeler de sergileniyor. Mustafa Kemal Paşa’ya hediye edilen eserler arasında Hindistan’ın Müslüman liderlerinden Ebulfazl Muhammed Abdülmennan’ın gönderdiği zafer sancağı, Libya’nın dini ve milli önderi Şeyh Ahmed Sünûsi’nin 1920’de Ankara’ya geldiğinde Mustafa Kemal Paşa’ya armağan ettiği kılıç bulunmaktadır.

Sütçü İmam’ın tabancası ve kılıcı ile Millî Mücadele sırasında cephede kullanılan tüfek, ağır makinalı tüfek ve sehpası, sahra telefonu, matara, süvarilerin giydikleri körüklü çizme, not defteri, harita gibi eşyalar da sergide görülebilir.

Millî Mücadele’ye katılıp gazi olan 8. Fırka Süvari bölüğü takım komutanı teğmen İrfan (Uludoğan) Bey’e ait üzerinde kurşun izi olan not defteri

BU DA GEÇER YA HU

Milli Mücadele sergisinde Tuğrakeş İsmail Hakkı’nın 1918’de yazdığı “Bu Da Geçer Ya Hû” ve hattat Necmeddin Okyay’ın (1883-1976) zaferden sonra yazdığı “Gel Keyfim Gel” hat levhaları ile işgal dolayısıyla hissiyatlarını yansıtan meşhur şairlerden Süleyman Nazif’in “”Kara Bir Gün” başlıklı yazısı ve Yahya Kemal Beyatlı’nın “1918” isimli şiiri de bulunuyor.

Ankara Esnafı tarafından yaptırılıp Mustafa Kemal Paşa’ya hediye edilen Cumhurbaşkanlığı mührü (T.C. Cumhurbaşkanlığı)

Mehmet Sami Yetik, Hayri Çizel, Namık İsmail, Zekeriya Çelikbilekli, Nevzat Akoral, Refik Epikman, Ömer Adil gibi ressamların Millî Mücadele’yi tuvale yansıtan ve Milli Saraylar ile Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alan yağlı boya tabloları Millî Mücadele sergisinin bir başka bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle ressam Ömer Adil’in subay olan eşinin şehit düştüğü haberini alan hanımın hüznünü yansıtan şehit eşinin ağıtı tablosu Millî Mücadele’de verilen kayıpları ve acıları gerçekçi bir üslupla resmetmektedir.

Atatürk’ün silah arkadaşları İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Refet Bele’nin üniformaları

İstiklal Harbi yıllarına yolculuk

Millî Mücadele ruhunu eserler üzerinden bize yansıtan bu sergi ziyaretçilerini adeta İstiklal Harbi yıllarına götürüyor. Sergi Millî Mücadele’nin yalnız askeri ve siyasi boyutlarını değil sosyal ve kültürel yansımalarını da ortaya koymaktadır. Sergi alanında Namazgah tepede ordunun muzafferiyeti için yapılan dualar, Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşması, milli mücadelenin çocuk kahramanları ve Nutuk için sergide özel odalar oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından Millî Mücadele Sergisi’ndeki eserlerin tanıtıldığı bir katalog kitap da hazırlandı.

Tarihin ahengi Zeytinburnu mozaiklerinde
HAYAT
Tarihin ahengi Zeytinburnu mozaiklerinde
Abone Ol Google News
Zafere çok yaklaştık

Zafere çok yaklaştık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'la ilgili müjdeyi verdi.
ABDnin yeni başkanı Biden

ABD'nin yeni başkanı Biden

​Trump sonucu golf oynarken öğrendi.
Bidena Türkiyeden ilk tebrik

Biden'a Türkiye'den
ilk tebrik

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.
O proje çöktü

O proje çöktü

​ABD'nin Barzani ile PKK'yı birleştirme hayalleri suya düştü.
Şuşa için<br>geri sayım

Şuşa için
geri sayım

​16 köy daha işgalden kurtarıldı.
Seville yaptırımı

Seville yaptırımı

​TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı.

Ekonominin <br>kuralları yeniden

Ekonominin
kuralları yeniden

​Toparlanmanın U şeklinde olabilir.
Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

​'Yedi yıldır buradayım, ilk kez başıma geliyor.'

Saadet Partisi'nde <br>kongre depremi

Saadet Partisi'nde
kongre depremi

​Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı.

​Biden zaferini ilan etti ama ABD'nin gölge başkanı Kamala Harris
İki liderden <br>kritik görüşme

İki liderden
kritik görüşme

​Erdoğan ve Putin, Dağlık Karabağı görüştü.
İki ilde daha<br>65 yaş kısıtlaması

İki ilde daha
65 yaş kısıtlaması

Yoğunluk haritası değişince ek tedbir alındı.
Azerbaycan hızla ilerliyor

Azerbaycan hızla ilerliyor

​Cebrail ve Fuzuli köylerinden görüntüler.
Seri bozuldu

Seri bozuldu

Namağlup ilerleyen Fenerbahçe'nin serisini Konyaspor bozdu.
Erol Bulut'a <br>sert sözler<br>

Erol Bulut'a
sert sözler

​​Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.