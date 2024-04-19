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Hayat

Mineralli sulara sıkı denetim var

Geçtiğimiz günlerde İsviçre, içerisinde fazla miktarda bor bulunduğu gerekçesiyle Beypazarı Maden Suyu markasının satışını yasakladı. Gelişme üzerine gözler mineralli suların içeriğine çevrildi.

Saliha Engin
04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 23:25 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre, içerisinde fazla miktarda bor bulunduğu gerekçesiyle Beypazarı Maden Suyu markasının satışını yasakladı. Gelişme üzerine gözler mineralli suların içeriğine çevrildi. Yeni Şafak, bir maden suyunun analiz aşamasını araştırdı.

EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri doğal mineralli su üretim tesislerinde 3’er aylık periyotlarla çok sıkı denetim yapılıyor. Tesisleri yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı denetliyor. Piyasaya arz edilen mineralli suların, piyasa gözetimi ve denetimi de yine 3’er aylık periyotlar halinde il sağlık müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Denetim sırasında orijinal ambalajında ve mühürlü şekilde alınan numuneler, Sağlık Bakanlığı’nın yetkili laboratuvarlarında analiz ediliyor. Bu analizlerle ilgili yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yer alan parametreler açısından takibi yapılıyor. Mineralli sularda ‘bor’ parametresi için gerek AB mevzuatında ve gerekse bu mevzuata uyumlu olarak hazırlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde maksimum limit belirlendi. Her 2 mevzuatta da mineralli sularda bulunabilecek maksimum borat (B2O3) parametresi maksimum miktarı 30 mg/L. Olarak belirlendi.


Uzman isim Beypazarı iddialarının perde arkasını böyle anlattı: İsviçre pazardan ekarte etmeye çalışıyor

İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş. firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla 'fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu' iddiasıyla yasakladı. Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş, ürünlerindeki bor miktarının yüksek düzeyde ve sağlığa zararlı olduğu iddialarını 'Uluslararası standartlara uygunuz' diyerek yalanladı. Konuya ilişkin Dr. Abdullah Kesgin, Beypazarı'ndaki bor miktarının iddiaların aksine insan sağlığına yararlı olduğunu belirtti. Kesgin, İsviçre'nin Kuzey Avrupa ve İskandinav pazarından Beypazarını ekarte etmek için bu hamleyi yaptığını ifade etti


#Beypazarı
#Soda
#Maden Suyu
#Denetim
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