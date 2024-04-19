Mineralli sulara sıkı denetim var

İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş. firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla 'fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu' iddiasıyla yasakladı. Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş, ürünlerindeki bor miktarının yüksek düzeyde ve sağlığa zararlı olduğu iddialarını 'Uluslararası standartlara uygunuz' diyerek yalanladı. Konuya ilişkin Dr. Abdullah Kesgin, Beypazarı'ndaki bor miktarının iddiaların aksine insan sağlığına yararlı olduğunu belirtti. Kesgin, İsviçre'nin Kuzey Avrupa ve İskandinav pazarından Beypazarını ekarte etmek için bu hamleyi yaptığını ifade etti