Mineralli sulara sıkı denetim var

Geçtiğimiz günlerde İsviçre, içerisinde fazla miktarda bor bulunduğu gerekçesiyle Beypazarı Maden Suyu markasının satışını yasakladı. Gelişme üzerine gözler mineralli suların içeriğine çevrildi. Yeni Şafak, bir maden suyunun analiz aşamasını araştırdı.
EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri doğal mineralli su üretim tesislerinde 3’er aylık periyotlarla çok sıkı denetim yapılıyor. Tesisleri yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı denetliyor. Piyasaya arz edilen mineralli suların, piyasa gözetimi ve denetimi de yine 3’er aylık periyotlar halinde il sağlık müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Denetim sırasında orijinal ambalajında ve mühürlü şekilde alınan numuneler, Sağlık Bakanlığı’nın yetkili laboratuvarlarında analiz ediliyor. Bu analizlerle ilgili yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yer alan parametreler açısından takibi yapılıyor. Mineralli sularda ‘bor’ parametresi için gerek AB mevzuatında ve gerekse bu mevzuata uyumlu olarak hazırlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde maksimum limit belirlendi. Her 2 mevzuatta da mineralli sularda bulunabilecek maksimum borat (B2O3) parametresi maksimum miktarı 30 mg/L. Olarak belirlendi.