'Miras'ı yiyemediler: 38 ilde 143 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı. Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayla örgüt üyeleri 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Dün sabah saatlerinde ise operasyon için düğmeye basıldı ve 38 ildeki 143 şüphelinin yakalanması için “Miras” operasyonu başlatıldı.

DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR

KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi. Grubun Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan “kaçak kazıcıların” gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve “toplayıcı” olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi. Eserlerin, grubun elebaşı konumunda bulunan ve “pazarlamacı” olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerine “kuryeler” aracılığıyla gönderilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise sisteme dahil olan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

KURYE ELE VERDİ

Suç grubu içerisinde “kurye” konumunda bulunan tır şoförü, 1736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye’ye ait eserler olduğu belirlendi. Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki “pazarlamacı” olarak tabir edilen kişiye yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile bu gruba menfaat sağlayanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

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GÜNDEM Çorum'da tarihi eser operasyonu: Dört gözaltı

FOTOĞRAF 28 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik \"Anadolu\" adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı. Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti. 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi. BiP'te paylaş

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