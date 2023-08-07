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Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri Kudüs’teki yetimlerle buluştu

Mirasımız Kudüs Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "Kudüs yetim kalmasın, Kudüs'te yetim kalmasın" sloganı ile yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

16:05 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri Kudüs’teki yetimlerle buluştu.

Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri Kudüs’teki yetimlerle buluştu.

Mirasımız Kudüs Derneği gönüllüleri, Doğu Kudüs’te bir gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte, bakımları dernek tarafından üstlenilen 201 yetim çocuğa çeşitli hediyeler vererek nakdi yardımda bulundu. Gönüllüler, burada çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Çocukların eğitimi konusunda ailelerinin sıkıntıları giderilecek

Mirasımız Kudüs Derneği Medya İlişkileri Sorumlusu Nihat Topçu, dernek olarak; Kudüs’te yaşayan ve hamiliğe ihtiyaç duyan yetimlerle bir buluşma gerçekleştirerek kendilerine emanet edilen zekât ve sadakaları yetim kardeşlerine teslim ettiklerini söyledi. Kudüs’teki yetimlerle buluşmaya Türkiye’den ve Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen gönüllülerin katıldığını söyleyen Nihat Topçu, yıl boyu Kudüs’teki çocukların eğitimi konusunda ailelerinin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi. Topçu, faaliyetleriyle bir taraftan yetim hamiliği yaparken bir taraftan da Osmanlının bakiyesi olan Anadolu coğrafyasının Kudüs ile bağının kopmadığını buradaki Müslümanlara hissettirmeye çalıştıklarının altını çizdi.




#Mirasımız Kudüs Derneği
#Doğu Kudüs
#Nihat Topçu
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