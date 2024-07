Mis kokulu amber ve kehribar

Güzel kokular denince Osmanlı medeniyetinden bahsetmemek olmaz. Sofralardan sokaklara, giysilerden evlere kadar her yerin hoş kokuyla büründüğü Osmanlı kent yaşamında misk, amber, karanfil, ud, kafur, gül suyu ve çiçek rayihaları her köşeyi sarardı. Batı dünyasının 19. yüzyıla kadar kötü kokuları perdelemek için kullandığı parfümler, Osmanlı’da temizlik ve bakımlılığın nişanesiydi. Güzel kokular günlük yaşamın her alanında kullanılırdı. Ağız miski denilen miskli, gül sulu şekerler yapılır, misafirlere gül suyu ve buhur ikram edilir, beden temizliğinde misk sabunları kullanılır, mekanlar amberli, miskli ve kâfurlu mumlarla aydınlatılır, el yazması kitaplarda misk eklenmiş mürekkepler kullanılırdı. Resulullah Efendimiz’in Hırka-i Saadet, Sakal-ı Şerif, Ayak İzi’nin bulunduğu Mukaddes Emanetler Odası’nın dolap ve kapıları “Asr-ı Saadet” kokusu olarak isimlendirilen misk, amber, ud, sandal, gül yağı ve gül suyuyla silinir, Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kabe’ye gidenler ise yanlarında amberli şerbetler götürürdü. Kokular aynı zamanda rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisiyle akıl hastalıklarının tedavisinde de kullanılırdı.