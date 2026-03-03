Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kitabı yılın en iyi kitabı seçildi

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kitabı yılın en iyi kitabı seçildi

08:313/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
MİT Başkanı İbrahim Kalın
MİT Başkanı İbrahim Kalın

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" isimli kitabı, Türkiye Okur Ödülleri'nde felsefe kategorisinde yılın en iyi kitabı oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" adlı eser, Türkiye Okur Ödülleri'nde felsefe kategorisinde "Yılın En İyi Kitabı" seçildi.

Okurların oylarıyla belirlenen bu ödül, felsefi literatüre olan ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İbrahim Kalın, kazandığı bu ödülle entelektüel birikimini ve düşünce dünyasındaki etkisini felsefe alanında da tescillemiş oldu.



#ibrahim kalın
#mit
#kitap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS başvurusu bitti mi? ÖSM 2026 YKS geç başvurular ne zaman?