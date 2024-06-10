Mobbing rüyamıza giriyor

Her okulda sıklıkla karşılaştığımız ve her geçen gün artan zorbalık hayatımızın artık içinde. Zorbalık, okullarda akran zorbalığı olarak adlandırılırken yetişkin hayatında ise bu duruma mobbing deniyor. Günlük hayatımızı etkileyen bu durum rüyalarımızı da etkisi altına alıyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan zorbalık psikolojik açıdan hayatımızı etkiliyor. Günlük hayatta maruz kaldığımız zorbalığın etkisini rüyalarımızda da görüyoruz. Uluslararası Rüya Araştırmaları Derneği Türkiye Temsilcisi Ali Rıza Duru, “Zorbalığın kişide yol açtığı duygularla, travmanın duygusal etkileri aynı. Dolayısıyla travmaların hepsi hem uyku bozukluğuna hem de kabus durum bozukluğuna neden oluyor” dedi.

Ali Rıza Duru

RÜYALAR UYANIKLIĞIN DEVAMI

Zorbalığa maruz kalan kişilerin kaygı, öfke, depresyon ve panik duygusu yaşadığını belirten Duru, “Zorbalığa maruz kalan kişiler bir noktada psikopatolojik problemler yaşıyor. Zihin gece susan bir yapıya sahip değil gece uyuduğunuzda da gündüz yaşantımız rüya görseniz de görmesenizde sürmeye devam ediyor. Zihin hiçbir zaman uyumadığını, uykuda da bağlantılar kurmaya devam ettiğini gösteriyor.Rüya da aslında bir yaşantıdır. Rüyalar uyanıklığın ve uyanıklık da rüyaların devamıdır ikisini ayıramayız" ifadelerini kullandı.

KABUSA DÖNÜŞÜYOR

Yaşantımızın bir kısmının olduğu gibi rüyalarımızda devam ettiğini söyleyen Duru şöyle konuştu: "Zorbalık bizim ötekilerle olan ilişkimizi zedeleyen, nesneyle olan ilişkimizi baltalıyor. Bu da kişiyi kimsesizlik, yalnız kalmışlık ve çaresizlik hissine götürüyor. Bunun rüya duyguları üzerinde çok keskin bir yeri var.Dijital çağla birlikte toplum sürekli dramatize oluyor. Travmalar hayatımızda bazı sonuçlara yol açarken, kabus görme bozukluğu, uyku bozukluğu ve kabus durum bozukluğuna neden oluyor. Kabusu analiz ettiğimizde o artık kabul değil, rüyaya dönüşür. Sıkıntısı olmayanların kabus görme ihtimali çok düşük. Zorbalığa sürekli maruz kaldığımızda anksiyete duygusu artar, böylece rüyalardaki negatif etki çok keskin artış gösterir.















