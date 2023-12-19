Modern tıbba 'doğal' destek

1975 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Gülçin, dereceyle bitirdiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü’nün ardından Erzurum’da akademi hayatına başladı. Gülçin, “Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olarak görev yapıyorum. Benim çalışmalarım doğal kaynaklardan bozulmayı önleyici moleküllerin saflaştırılması ve bunların etki mekanizmalarının irdelenmesi konusunda. Bu bağlamda özellikle memleketimizde Türk mutfağında sıklıkla kullanılan başta ısırgan olmak üzere rezene, anason buna benzer milli birçok endemik bitkileri inceleyip antioksidan mekanizmalarını inceledik. Bu bitkiler özellikle metabolizmayı dış strese karşı korur. Dünyada yaygın hastalıklar bulunuyor. Bizim çalıştığımız bileşenler doğal kaynaklı olunca metabolik safhalarda olumsuz etkileri olmuyor. Metabolik hastalıklar Alzheimer, diyabet, kanser gibi hastalıklara karşı yan etkisi olmayan modern tıbbi destekleyen bitkisel tedaviler bizim ilgi alanlarımızdır.” dedi. “Bitkisel tıbbi tedaviyi modern tıbbi alternatif olarak değil destekleyici olarak görüyoruz.”