Muhalif medyada ‘Erdoğan CHP’li belediyeleri aramadı’ yalanı

Türkiye bugün büyük bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, felaketi beraberinde getirdi. 10 il depremden etkilendi, uluslararası yardım alarmı verildi.

Muhalif medyadan çamur

Hala artçıların sürdüğü kentlerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Yüzlerce canın yitip gittiği, binlercesinin yaralandığı afet, yine de muhalif medyanın çamur atmasını engellemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlama

Sözcü gazetesinin internet sitesinden yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeleri aramamakla suçlandı.

Deprem bildiriminin ardından tüm kurmaylarını bölgelere sevk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanları ile bir görüşme yaptığı ancak CHP’li belediyeleri arayıp bilgi almadığı öne sürüldü.

'Deprem zamanı bile ayrımcılık yaptı'

Haberde, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP’li başkanları aramadı” denildi. Mehmet Serbes ve Deniz Ayhan imzalı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aramadığı, Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından yapılan paylaşımda da bu iki ilin yer almadığı belirtildi.

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