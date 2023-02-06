Muhalif medyada ‘Erdoğan CHP’li belediyeleri aramadı’ yalanı

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Deprem nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye bugün büyük bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, felaketi beraberinde getirdi. 10 il depremden etkilendi, uluslararası yardım alarmı verildi.
Hala artçıların sürdüğü kentlerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Yüzlerce canın yitip gittiği, binlercesinin yaralandığı afet, yine de muhalif medyanın çamur atmasını engellemedi.
Sözcü gazetesinin internet sitesinden yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeleri aramamakla suçlandı.
Deprem bildiriminin ardından tüm kurmaylarını bölgelere sevk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanları ile bir görüşme yaptığı ancak CHP’li belediyeleri arayıp bilgi almadığı öne sürüldü.
Haberde, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP’li başkanları aramadı” denildi. Mehmet Serbes ve Deniz Ayhan imzalı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aramadığı, Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından yapılan paylaşımda da bu iki ilin yer almadığı belirtildi.
Ancak iddialara yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.