Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme: Katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin reddine bozma talebi

Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayete ve 14 yıllık sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
2009 yılının mart ayında vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun cinayet yöntemine benzer içeriğe sahip bir fotoğraf paylaşmasının ardından cinayetin ve Garipoğlu ailesinin yeniden gündeme gelmesine ilişkin açıklama yaptı.
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin reddine bozma talebi
Cinayete ilişkin özellikle sosyal medyada bir süredir bilgi kirliliği oluştuğunu vurgulayan Epözdemir, Başsavcılık ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebine takipsizlik kararına, Adalet Bakanlığı nezdinde itiraz ettiklerini, olağanüstü kanun yoluna başvurarak, kanun yararına bozma talep ettiklerini duyurdu.
"Kan gölüne dönen evdeki kanlı kanepe üzerinde mutlu aile fotoğrafı yayınladılar"
Yaptığı 12 maddelik açıklamada davanın seyrine ilişkin bilgi veren Epözdemir, cinayetin üzerinden 14 sene geçmiş olmasına rağmen yapılan tartışmalar üzerine mağdur aile avukatı olarak bu süreci bir kez daha anlatma zorunluluğu doğduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: