Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışında konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Törene kayınvalidesi Gülsen Ataseven ile katılan Ülker şunları söyledi, "Asaf Bey hayra hizmet eden, memleketine insan yetiştirmeyi seven, tam bir vakıf insanıydı. Haksızlık karşısında sert tavır alan biriydi. Buna dair bilinen anekdotları vardır. Bu kıymetli hastaneye isminin verilmesi devlet adına Sn. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bir vefa nişanıdır. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi arz ediyoruz."