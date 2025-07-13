Murat Ülker yazdı: Thuwal Adası, Piyasa, Sanat ve Goya

Ve tabii spor, Suudi Arabistan spor turizminde dünya lideri ülkelerden biri olmak yolunda. Dünyanın en büyük spor etkinliklerine talip oluyor ve bunları gerçekleştiriyor. Bunlar Formula 1 yarışları ve elit motor sporları etkinlikleri, uluslararası dünya standartlarında golf şampiyonaları, boks maçları, e-spor turnuvaları ve futbol turnuvaları … Bunun için Suudi kulüpleri, üst düzey küresel yetenekleri kendine çekiyor.