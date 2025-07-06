Murat Ülker yazdı: Aldanma eğilimi bireysel mi, toplumsal mı?

Sanmıyorum. İnanmak kolay, düşünmek zahmetlidir. Çünkü düşünmek, içsel bir gerilimi göze almaktır. Şüphe etmek, kesinlikten vazgeçmeyi, rahatsız edici olasılıklarla yüzleşmeyi gerektirir. Oysa sezgi, çok daha hızlı çalışır. Bir fikre ilk anda “doğruymuş gibi” yaklaşmak, insan zihninin doğal tepkisidir; yoksa bir şeyin doğru olmadığını düşünmek, ikinci bir işlem gerektirir.

İnsanın ilk refleksi inanmaktır, Daniel Kahneman