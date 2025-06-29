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Murat Ülker’den teknolojiye eleştirel bakış

Murat Ülker’den teknolojiye eleştirel bakış

13:1829/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Murat Ülker bu haftaki blog yazısında geleceği, teknoloji ve onu inşa edenlerin oluşturduğu ortamı sorular üzerinden ele aldı.
Murat Ülker bu haftaki blog yazısında geleceği, teknoloji ve onu inşa edenlerin oluşturduğu ortamı sorular üzerinden ele aldı.

Sürücüsüz arabalar, robotlar, yapay zekâ… Murat Ülker, “Geleceği kim inşa ediyor ve neden?” sorusunu Nicole Kobie’nin “The Long History of the Future” kitabı üzerinden gündeme taşıdığı bir yazı kaleme aldı. Ülker, Geleceği kim, hangi amaçla inşa ediyor? sorusunu ortaya atarak Silikon Vadisi'nin “vizyon” adı altındaki kâr ve egoya dayalı motivasyonlarını sorguluyor.

Murat Ülker, bu haftaki blog yazısında geleceğin öngörülebilirliğini kaleme aldı. Nicole Kobie’nin “The Long History of the Future” kitabını temel alan yazı, teknolojik gelişmelerin neden bugünkü hayatta beklenen düzeyde yer alamadığını inceliyor. Gelecek hep umut, hayal ve vaatlerle kurgulansa da Kobie’ye göre bu vaatlerin büyük kısmı hayata geçemiyor çünkü sadece teknoloji yeterli değil; toplumun, ekonominin ve insan psikolojisinin bu gelişmelere hazır olması gerekiyor. Yazıda sürücüsüz araçlardan yapay zekâya, robotlardan artırılmış gerçeklik ve akıllı şehirlere kadar sekiz başlık altında teknolojik hayallerin neden gerçekleşemediği, hangi psikolojik, teknik ve sosyolojik engellere takıldığı somut örneklerle ele alınıyor.

Geleceği inşa edenleri sorgulayalım

Ülker’in metni sadece teknolojiyi değil, onu geliştiren kişi ve kurumların motivasyonlarını, ekonomik çıkarları ve vizyonlarını da sorguluyor. Teknolojinin ilerlemesiyle insanlık için daha yaşanabilir bir gelecek yaratmak mümkünken, kısa vadeli kârlılık ve rekabet baskısı gibi sebeplerle çoğu yenilik, toplumsal fayda yerine sermayenin önceliklerine hizmet ediyor. Geleceği inşa edenlerin kim olduğunun ve hangi amaçlara hizmet ettiklerinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan yazar, teknolojik masalların ardındaki niyetlere dikkat çekerek, okuru “geleceği kimin kurguladığı” konusunda düşünmeye davet ediyor.

Umut ve hayal arasındaki ince çizgiye dikkat

İşte o yazıdan bir bölüm: "Gelecek sürekli önümüzdedir, ulaşılamaz. Ona doğru atılan her adımda değişir hatta ve her adımda uzaklaşır. Bugün gelişen teknoloji ise geleceği bize sunuyor. Biz de güçlü bir gelişme dürtüsüyle peşinde koşuyoruz. Peki ilerleme var mı? Büyük bir hızla özellikle son 30 yılda müthiş şeyler yaşandı. Ama her adımda geleceğin görüntüsü bulanıklaşıyor, vaatler daha karmaşık hale geliyor, kaygılanıyoruz. İşte bu belirsizlik içinde geleceği tahmin edebilmek, vaatleri doğru anlamak, kurgulamak ve sorunları önceden görebilmek için neler yapabiliriz.

Geçmişi bilmek, geleceği anlamak ve yorumlamak için bir ön koşuldur. Bu haftaki konumuza ışık tutan kitap The Long History of the Future yani Geleceğin Uzun Tarihi, yazarı Nicole Kobie, geçmişten verdiği iyi örnekler ve akıcı bir anlatım ile mümkün olarak düşünülen teknolojik gelişmelerin neden hala hayatımızda olmadığını açıklıyor. Yazar Londra’da yaşayan bir teknoloji ve bilim gazetecisi. Wired’da editörlük yapıyor, PC Pro’da ise geleceğin teknolojileri üzerine içerikler hazırlıyor. Kobie, hem devlet destekli projeleri hem de startup'ların büyük vaatlerle ortaya koyduğu PR kampanyalarını dikkatle inceliyor. Bu kitapta ise Kobie, teknoloji dünyasının geleceğe dair umutlarını olduğu kadar, henüz gerçekleşmeyen hayallerin arkasında yatan sebepleri gözler önüne seriyor." Yazının tamamına
erişebilirsiniz.


#Murat Ülker
#Nicole Kobie
#The Long History of the Future
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