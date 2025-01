Mustafa Kutlu’nun en olgun eseri: Sır

Evet biraz farklı bir çalışma oldu. Ana hatlarıyla Ketebe Yayınlarının Keşif Dizinin formatı böyle idi. Bildiğiniz gibi Ketebe, Keşif dizisiyle yazarların en seçkin metinlerinden biri merkezinde kalınarak bir tahlil geliştiren ve bu tahlille hem seçilen metnin hem de yazarın özelliklerinin ve niteliklerinin açığa çıkmasını amaçlayan kitaplar yayımlamaya başladı. Aslında entelektüel, akademik ve yaygın okumayı bir vasatta buluşturmayı hedefleyen bu formattaki kitaplar, daha önce İngiltere’de Macat Library tarafından yayımlanmıştı. Hatta Ketebe, bu kitaplardan Berger’in Görme Biçimleri’ni, Barthes’ın Yazarın Ölümü’nü vs çevirmişti.

Mustafa Kutlu okurları, onun metinlerarası tekniğinin her şeklini kullanmasına alışıktırlar; hikâyedeki duyguya, duruma, karaktere mesaja göre her an türkü şiir, ata sözü, tekerleme, özdeyiş atıfları görebilirler. Ama bu atıflar veya alıntılar oldukça kısa hatta zaman zaman imgesel olan ve hikâyenin olay örgüsünün akışına zarar vermeyen atıf ve alıntılardır.