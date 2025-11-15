ZEYNEP KARACA





Şair Ertuğrul Rast Nükleer Müzik adlı şiir kitabı Ebabil Yayınları arasında okurla buluştu. Rast ile son şiir kitabından yola çıkarak şirindeki müziği ve şiirini konuştuk.

Şiirle müziğin insanlık tarihi boyunca ortak noktaları olduğunu biliyoruz. Hatta öyle ki; Goethe; “müziğe uyarlanmadıkça hiçbir lirik şiirin bir bütün olamayacağını” iddia etmişti. Kitabınızın adı Nükleer Müzik, o şiirde de müziğin artık nükleer bir bomba olduğunu savunuyorsunuz. Bu bağlamda şiir-müzik üzerine ve kitabı bu adı vermeniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Soykırımların, savaşların bitmek bilmediği dünyayı atom bombasının mucidi Oppenheimer’ın hayatını anlatan filmin başrol oyuncusu Cilian Murphy “iyi ya da kötü Oppenheimer’in dünyasında yaşıyoruz.” diyerek tanımlamıştı. Dünyada 9 ülke toplamda yaklaşık 10-15 bin civarı nükleer silahı elinde bulunduruyor. Bu nereden bakarsanız bakın büyük bir gerilim. İnsanın müziği, nükleer bir müziğe dönüştürdüğünü söyleyebiliriz bu bağlamda. Bu gerilimin içinde müziği aradım bu kitapla. Schopenhauer, müziği ayrıcalıklı bir sanat olarak tanımlamış. Nietzsche en üst sanat olarak tragedyayı görmüş ve fakat tragedyanın kalbinde müziğin bulunduğunu belirtmiş ve meşhur “müziksiz hayat bir hatadır/yanılgıdır” sözü ile bunu perçinlemiş. Claude Lévi-Strauss “insan bilgisinin en yüce gizemi” diyerek müziğe selam durmuş. Müziği aramaya devam etmeliyiz.





BU SAVAŞ BAŞKA BİR SAVAŞ

“Alışveriş Merkezinde Harika Bir Gün ve Makine Felsefesi” şiirinizde, bugün bir AVM’ye girdiğimizde karşımıza çıkan bütün mağazaların ismi var. Bunlar uzun yıllar güncelliğini koruyacak gibi görünüyor. AVM’lerin modern insanın belli başlı yaşam alanı olması da işin bir diğer boyutu. Peki şiiriniz ekseninde düşünürsek; modern olmanın eleştirisine nasıl bakmalıyız. Bu “demir kafes”te yaşama pratiğimiz şiire nasıl imkanlar sunuyor?

Bir AVM’de gördüğümüz birçok şey nöro pazarlamanın alanında: Mağaza isimleri, tipografiler, ışıklandırmalar, kokular, ürün yerleştirmeleri, etiketler ve elbette müzikler. Bütün bunlar insanı yönlendirme teknolojisi olarak çalışıyor. Bu şiirdeki amacım AVM’yi ve bu yönlendirme teknolojisini ifşa etmekti. Her şeyiyle görünür kılmaktı. Yani “demir kafes”in çubuklarını göstermek istedim. Bu şiirde geçen marka isimlerini İlyada’nın Gemi Katalogu bölümünde geçen ve Troya Savaşı’na katılan gemilerin isim listesine benzetiyorum. Ama tersinden, çünkü bu başka bir savaş. Gertrude Stein, şiirin temelinin isimler olduğunu söyler. Bu açıdan bakılınca da şiirdeki mağaza/marka isimleri anlamlı bir zemin buluyor.

Şiirlerinizin başlıca etkileşim olayları arasında haberler var. Dünyadan haberler aracılığıyla haberdar oluyoruz. Bu çoğunluk için böyle. Medya ve yeni gerçekliğimiz şiir bağlamında nasıl bir imkân sunuyor? Bir haberi şiir malzemesi olarak ele aldığınızda, bunun yansıması nasıl oluyor?

Poetik açıdan değerlendirildiğinde kitabımda dize ya da şiir başlığı olarak geçen “Dünyanın en büyük sigara üreticilerinden Philip Morris / astım hastaları için ilaç üreten şirketi satın alsın”, “Japonya’da bir kişi işe gitmemek için kendini bıçaklasın / ve çocuk intihar oranları en yüksek seviyeye çıksın / 17’si ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 512 çocuk intihar etsin” ya da “Norveç’te Bir Apartman Dairesinde Ölen Adamın Cesedi Dokuz Yıl Sonra Bulundu” haberlerin şiirin mimesisten montaja genişlediğini gösteriyor. Şiir sayesinde bir haber metni, seyirlik tüketim olmaktan çıkıyor. Şiir, haberi “görme ve işitme”ye zorlayan bir düzenek oluşturuyor. Elbette acıyı “tüketime” çevirme tehlikesinden de kaçınmak zorundayız bu tarz şiirlerde, duygu sömürüsü yapmadan, söyleyiş biçimiyle sakin bir duruş sergilemeliyiz.

“Çocuk Üzerine Kavramsal Bir Araştırma” şiirinizin girişinde İlhan Berk’ten bir alıntı var, “şiir çocukluğumuzdur” diye. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kitabının adı Çocuk ve Allah. Yine Sezai Karakoç bir mısrasında; “bir insanı çöz çöz, çocuk olsun” diyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Çocuklukta hayatı kelimeler üzerinden öğrenmemizle şiir arasında bir bağ olduğu savunulur. Çocuk ve şiir sizde nasıl ilerliyor ve neye dönüşüyor?

Picasso’nun “Raphael gibi resmetmeyi dört yılda öğrendim, bir çocuk gibi resmetmek ömrümü aldı” sözüyle işaret ettiği bakışı ve Klee’nin çocuk çizimlerinden bilinçle beslenen yaklaşımı, çocukların yaptığı resimleri biriktirip incelemesi, buradan bir yöntem geliştirmesi ve “çizgi yürüyüşe çıkan noktadır” deyişi modern sanatta çocukluğun kurucu rolünü gösteriyor. Ben de bu şiirimde benzer bir yolu izledim. Kızım üç yaşındayken kurduğu “sabunu evine koyalım”, “para nerede satılıyor?”, “çoraplar bizimle konuşmuyor” gibi çocuklar için olağan ama büyükler için şaşırtıcı cümleleri yaklaşık altı ay boyunca not ettim. Böylece çocuk dili, şiirin temeli oldu.

“Boşluk Manifestosu 2” şiirinizde “boşluk” kavramını sanat ve siyaset bağlamında düşündüğünüzü görüyoruz. Halbuki bu duygu çok insani; hayatımızda da boşluklar var, aynı zamanda evrensel. Dünyanın da uzay boşluğunda olması gerçeği var. Tüm bunlar etrafında boşluk kavramı şiir diline nasıl bir katkı sunuyor?